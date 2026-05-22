Nie żyje gwiazda amerykańskiego sportu. "Talent, który pojawia się raz na pokolenie"

21 maja na stronie internetowej NASCAR opublikowano bardzo smutną informację. W czwartek w wieku 41 lat zmarł dwukrotny mistrz NASCAR Cup Serie Kyle Busch.

"Cała nasza rodzina NASCAR jest złamana stratą Kyle'a Buscha. Przyszły członek Galerii Sław, Kyle był rzadkim talentem, który pojawia się raz na pokolenie. Był zaciekły, pełen pasji, posiadał ogromne umiejętności i głęboko troszczył się o sport oraz fanów. W trakcie kariery trwającej ponad dwie dekady Kyle ustanawiał rekordy w liczbie zwycięstw w seriach krajowych, zdobywał mistrzostwa na najwyższym poziomie NASCAR i wspierał kolejne pokolenia kierowców jako właściciel serii Truck" - napisano we wspólnym oświadczeniu rodziny zmarłego, NASCAR oraz teamu Richard Childress Racing.

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.



We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

Według przekazanych informacji kierowca zmarł z powodu nagłego i ciężkiego ataku choroby,

Kariera Buscha trwała przez 22 pełne sezony. W tym czasie dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo w Cup Series (2015 i 2019). W sumie wygrał 63 wyścigi w Cup Series, co jest dziewiątym najlepszym wynikiem w historii zmagań. Na swoim koncie ma również 102 triumfy w O’Reilly Auto Parts Series oraz 69 zwycięstw w CRAFTSMAN Truck Series.

Polsat Sport