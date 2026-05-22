Niesamowita wymiana w ćwierćfinale! I to podczas piłki meczowej

Kawał tenisa zaprezentowali Alex de Minaur i Luciano Darderi w ostatniej wymianie meczu w ćwierćfinale turnieju ATP w Hamburgu. Akcja liczyła 27 uderzeń, a obaj panowie wykazali się niesamowitymi umiejętnościami. Ostatecznie górą był Australijczyk, który zwyciężył cały pojedynek i zameldował się w najlepszej czwórce zmagań.

Turniej ATP 500 w Hamburgu wkroczył w decydujące fazy. W jednym z ćwierćfinałów mierzyli się rozstawieni odpowiednio z "3" i "7" Alex de Minaur i Luciano Darderi.

 

Na najlepsze trzeba było poczekać na koniec. Podczas piłki meczowej panowie zaprezentowali tenis nie z tej ziemi. W liczącej 27 uderzeń wymianie górą był Australijczyk, który zwyciężył tym samym całe starcie. Zresztą, zobaczcie państwo sami...

 

 

De Minaur awansował tym samym do najlepszej czwórki imprezy w Niemczech. O miejsce w wielkim finale powalczy z Amerykaninem Tommym Paulem.

 

Skrót meczu Alex de Minaur - Luciano Darderi w załączonym materiale wideo:

 

 

Transmisje meczów turnieju ATP w Hamburgu na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

