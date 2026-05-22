Łącznie podczas gali kibice zobaczą pojedynki w aż czterech formułach: Muay-Thai, K1, Cage Boxingu (boks w małych rękawicach) oraz MMA.

Adrian Gunia od dłuższego czasu notuje same zwycięstwa i w piątek powalczy o pierwszy mistrzowski pas organizacji Tuco Promotion w głównej walce wieczoru. Rywalem zawodnika z warszawskiej Palestry będzie Jakub Rajewski, który w swojej bogatej karierze zdobył tytuł mistrza świata IFMA oraz siedem złotych medali mistrzostw Polski w muay thai.

Fani obejrzą także boje m.in. Oskara Zomera z Sebastianem Jarońskim, czy Konrada Furmanka z Patrykiem Szulcem. Z kolei w jedynej walce na profesjonalnych zasadach MMA Patryk Pietrzak skrzyżuje rękawice z Przemysławem Barańskim.

NOC MMA 14. Wyniki i skróty walk:

66 kg: Adrian Gunia - Jakub Rajewski - Muay Thai (4x3 minuty) - o pas

100 kg: Oskar Zomer - Sebastian Jaroński - K1 (3x3 minuty)

75 kg: Konrad Furmanek - Patryk Szulc - K1 (3x3 minuty)

77 kg: Patryk Pietrzak - Przemysław Barański - MMA (3x5 minut)

90 kg: Marek Krygier - Marcin Perkowski - Cage Boxing (3x3 minuty)

95 kg: Kamil Duszyński (8-0) pokonał Dawida Stolarskiego (2-1) jednogłośną decyzją sędziów - Cage Boxing (3x3 minuty).

66 kg: Max Kowanek (3-0) pokonał Juliana Stencla (1-2) przez techniczny nokaut (ground and pound) w pierwszej rundzie - Amatorskie MMA (3x3 minuty).

78,5 kg: Oliwier Woźnicki (3-2) pokonał Piotra Muszyńskiego (1-1) przez poddanie werbalne (klucz na nogę) w pierwszej rundzie - Amatorskie MMA (3x3 minuty).

71 kg: Maciej Konarzewski (1-0) pokonał Wiktora Ciesielskiego (1-2) jednogłośną decyzją sędziów - Cage K1 (3x3 minuty).

77 kg: Filip Masiewicz (3-0) pokonał Jonasza Piotrowskiego (1-2) przez poddanie (trójkąt rękoma) w drugiej rundzie - Amatorskie MMA (3x3 minuty).

57 kg: Laura Mikołajczyk (3-2) pokonała Dominikę Szafraniec (10-4) jednogłośną decyzją sędziów - Muay Thai Cage (3x2 minuty).

Transmisja gali Noc MMA 14 w Turku w piątek 22 maja od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

