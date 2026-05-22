Oficjalnie! Dwaj siatkarze reprezentacji Polski zagrają tam w następnym sezonie
Norwid Częstochowa przekazał ważne informacje dotyczące składu na sezon 2026/2027. Barwy tego klubu nadal będzie reprezentowało czterech czterech siatkarzy, wśród nich dwaj reprezentanci Polski - środkowy Jakub Nowak oraz przyjmujący Jakub Kiedos, a także rozgrywający Tomasz Kowalski i środkowy Daniel Popiela.
Tomasz Kowalski w drużynie z Częstochowy występuje od sezonu 2020/2021. Daniel Popiela grał w Norwidzie w sezonie 2022/23, w którym klub wywalczył awans do PlusLigi, a później wrócił w 2024 roku, po sezonie spędzonym w MKS Będzin.
Zobacz także: Norwid Częstochowa zostaje w PlusLidze! Jest oficjalna decyzja
Jakub Kiedos przeszedł wszystkie etapy szkolenia w Norwidzie, a po dwóch sezonach spędzonych w SMS PZPS Spała przed rokiem wrócił do klubu spod Jasnej Góry.
Przed sezonem 2025/26 szeregi Norwida zasilił również Jakub Nowak. Środkowy przeniósł się do Częstochowy z Lechii Tomaszów Mazowiecki.
Jakub Kiedos i Jakub Nowak to siatkarze, których selekcjoner Nikola Grbić powołał do szerokiego składu reprezentacji Polski na sezon 2026.Przejdź na Polsatsport.pl