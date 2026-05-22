Oleksandr Usyk - Rico Verhoeven. Wynik walki. Kto wygrał Usyk - Rico?

Ukraiński mistrz wraca na ring. Tym razem rywalem Usyka będzie... mistrz kick-boxingu, Rico Verhoeven. Ukrainiec i Holender zmierzą się na zasadach boksu, więc eksperci i kibice zgodnie przewidują, że były mistrz organizacji Glory nie ma większych szans z Usykiem.

ZOBACZ TAKŻE: Iwo Baraniewski poznał rywala w UFC! Polak będzie walczył w Las Vegas

Będzie to pierwsza walka 39-letniego Ukraińca od lipca zeszłego roku, kiedy na londyńskim stadionie Wembley pokonał przez nokaut w piątej rundzie Brytyjczyka Daniela Duboisa i po raz drugi został niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej, będąc posiadaczem pasów: WBA, IBO, IBF, WBC oraz WBO, którego kilka miesięcy później się zrzekł.

W stawce walki Usyk - Verhoeven będzie pas wagi ciężkiej organizacji WBC.

37-letni Holender próbował już swoich sił w MMA i boksie. Tym razem bez wątpienia czeka go największe wyzwanie w karierze, jeśli chodzi o starcia poza jego koronną dyscypliną.

Pojedynek Usyk - Verhoeven odbędzie się w Egipcie.

Czy Usyk faktycznie tak łatwo poradzi sobie z najbliższym rywalem, jak wskazują na to typy ekspertów?

Oleksandr Usyk - Rico Verhoeven. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Oleksandr Usyk - Rico Verhoeven poznamy w sobotę 23 maja. O tym, kto wygrał walkę Oleksandr Usyk - Rico Verhoeven, poinformujemy tuż po jej zakończeniu.

Polsat Sport