Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City! Koniec epoki

Trener Josep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City - poinformował w piątek klub, który zakończy rozgrywki angielskiej ekstraklasy na drugim miejscu. Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z „The Citizens” dziesięć lat.

Jak podkreślają światowe media, kończy się jeden z najbardziej udanych okresów trenerskich w angielskiej piłce nożnej.

Guardiola, były piłkarz i trener Barcelony, zdobył z Manchesterem City od 2016 roku łącznie 20 trofeów. Wśród nich m.in. sześciokrotnie mistrzostwo Anglii, trzykrotnie Puchar Anglii, a w 2023 roku zwyciężył w Lidze Mistrzów.

55-letni Katalończyk nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City, gdyż będzie kontynuował współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador.

Jak przypomniał, kiedy przyjechał do Manchesteru, pierwszego wywiadu udzielił wielkiemu fanowi klubu, muzykowi Noelowi Gallagherowi z grupy Oasis. „Po wyjście od niego pomyślałem, że skoro on tu jest, to szykuje się naprawdę fajna zabawa" - wspomniał.

W opublikowanym przesłaniu zaznaczył, żeby nie pytać go o powody odejścia.

„Nie ma jednego powodu, ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Nic nie trwa wiecznie, bo gdyby trwało, dalej bym tutaj był. Wieczne pozostaną uczucia, ludzie, wspomnienia i miłość, która darzę mój Manchester City" - podkreślił.

Kariera trenerska „Pepa” rozpoczęła się 2 września 2007 roku od meczu czwartej ligi hiszpańskiej Barcelony B, którą się opiekował, przeciwko Premii na oczach około 2000 kibiców.

Na dobre w roli szkoleniowca zaistniał prowadząc do licznych sukcesów pierwszą drużynę Barcelony. Oficjalny debiut zaliczył 13 sierpnia 2008 w spotkaniu kwalifikacji Ligi Mistrzów z... Wisłą Kraków (4:0). Później trafił do Bayernu Monachium, gdzie współpracował m.in. z Robertem Lewandowskim, a następnie do Manchesteru City. Jako szkoleniowiec wywalczył łącznie 41 trofeów.

- Każdy tytuł zdobywa się bardzo trudno, niezależnie od rangi - skomentował Guardiola w listopadzie 2025, przy okazji jubileuszu tysięcznego meczu w karierze w roli trenera.

Za główne źródło sukcesów z angielskim zespołem uznał stabilizację. - Bez spokoju w gabinetach nade mną nie byłoby tego wszystkiego - zaznaczył po wywalczeniu przed tygodniem Pucharu Anglii.

Głównym kandydatem do zastąpienia Hiszpana w drużynie „Obywateli" jest jego były współpracownik, Włoch Enzo Maresca.

Mistrzostwo Anglii - pierwsze od 22 lat - zapewnił sobie we wtorek Arsenal Londyn, prowadzony przez innego byłego asystenta Guardioli - Mikela Artetę.