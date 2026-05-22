Kariera trenerska „Pepa” rozpoczęła się 2 września 2007 roku od meczu czwartej ligi hiszpańskiej Barcelony B, którą się opiekował, przeciwko Premii na oczach około 2000 kibiców.

Na dobre w roli szkoleniowca Katalończyk zaistniał prowadząc do licznych sukcesów pierwszą drużynę Barcelony. Oficjalny debiut zaliczył 13 sierpnia 2008 w spotkaniu kwalifikacji Ligi Mistrzów z... Wisłą Kraków (4:0). Później trafił do Bayernu Monachium, gdzie współpracował m.in. z Robertem Lewandowskim, a następnie do Manchesteru City, w którym pracuje od 2016 roku.

Jako szkoleniowiec wywalczył 41 trofeów - 14 w trakcie pracy w Barcelonie w latach 2008-12, siedem w Bayernie Monachium (2013-16) oraz 20 jako trener „The Citizens”.

- Każdy tytuł zdobywa się bardzo trudno, niezależnie od rangi - skomentował Hiszpan.

55-letni szkoleniowiec dwukrotnie - w Barcelonie (2008/09) i Manchesterze City (2022/23) - sięgnął po potrójną koronę, triumfując w jednym sezonie w lidze, krajowym pucharze i Lidze Mistrzów.

Za główne źródło sukcesów z angielskim zespołem, z którym m.in. sześć razy był mistrzem kraju i trzykrotnie sięgnął po puchar, w tym ostatnio przed tygodniem, uznał stabilizację.

- Bez spokoju w gabinetach nade mną nie byłoby tego wszystkiego - zaznaczył.

W kończącym się w niedzielę sezonie Premier League jego drużyna zajmie drugie miejsce w tabeli, za Arsenalem Londyn.

Wszystkie trofea Guardioli w roli szkoleniowca

Barcelona (14 trofeów w latach 2008-12)

mistrzostwo Hiszpanii (2008/09, 2009/10, 2010/11)

Puchar Hiszpanii (2008/09, 2011/12)

Liga Mistrzów (2008/09, 2010/11)

Superpuchar Hiszpanii (2009, 2010, 2011)

Superpuchar UEFA (2009, 2011)

klubowe mistrzostwo świata (2009, 2011)

Bayern Monachium (7 trofeów w latach 2013-16)

mistrzostwo Niemiec (2013/14, 2014/15, 2015/16)

Puchar Niemiec (2013/14, 2015/16)

Superpuchar UEFA (2013)

klubowe mistrzostwo świata (2013)

Manchester City (20 trofeów od 2016 roku)

mistrzostwo Anglii (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24)

Puchar Anglii (2018/19, 2022/23, 2025/26)

Liga Mistrzów (2022/23)

Superpuchar UEFA (2023)

klubowe mistrzostwo świata (2023)

Puchar Ligi (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2025/26)

Tarcza Wspólnoty (2018, 2019, 2024)

PI, PAP