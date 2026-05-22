Gdzie obejrzeć mecz Polska - Bułgaria?

Pierwszy mecz reprezentacji Polski w 2026 roku rozstrzygnął się w tie-breaku. W nim po niezwykle pasjonującej "gonitwie" szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili Serbowie.

Polacy szansę na premierowe zwycięstwo w tym sezonie mieli zatem w piątek wieczorem w starciu z Ukrainą. Tym razem rywalizacja zakończyła się triumfem siatkarzy Nikoli Grbicia, którzy wygrali 3:1.

W składzie Biało-Czerwonych znalazł się ogrom debiutantów. Dość powiedzieć, że w pewnym momencie na parkiecie znajdowali się wyłącznie zawodnicy urodzeni w XXI wieku, a dokładniej w latach 2003-2006. Warto również wspomnieć, że w kadrze zadebiutował 17-letni Jakub Przybyłkowicz.

Dla wszystkich drużyn turniej na Śląsku to próba generalna przed zbliżającą się wielkimi krokami Ligą Narodów. Polacy najpierw zagrają w Chinach już w dniach 10-14 czerwca. Docelową imprezą w tym roku będą natomiast mistrzostwa Europy, na których nasz zespół będzie bronił złotego medalu.

Transmisja meczu Polska - Bułgaria w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go. Początek o godzinie 19:30.

