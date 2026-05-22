Gdzie obejrzeć mecz Polska - Serbia?

Przygotowania do sezonu kadrowego rozpoczęły się 4 maja w Wałczu. Wiele siatkarek dojeżdżało tam jednak już w trakcie obozu. Najpóźniej dotarły zawodniczki dwóch najlepszych polskich drużyn – DevelopResu Rzeszów i PGE Budowlanych Łódź, które rozegrały aż pięć spotkań finałowych oraz Magdalena Stysiak z Eczacibasi Dynavit Stambuł.

W pierwszym meczu w Genui reprezentantki Polski rywalizowały z prawdziwymi hegemonkami - Turczynkami. Spotkanie zakończyło się porażką Biało-Czerwonych 2:3. Warto jednak wspomnieć, że nasze panie przegrywały już 0:2, ale zdołały wrócić do gry w tym starciu.

Teraz przed siatkarkami prowadzonymi przez Stefano Lavariniego kolejne bardzo trudne wyzwanie - starcie z Serbkami. Podopieczne Zorana Terzicia to aktualne wicemistrzynie Europy.

Po powrocie z Włoch Biało-Czerwone dostaną jeden dzień wolnego, a 29 maja 14-osobowa kadra wyleci na pierwszy turniej LN do Nankinu. W Chinach Polki rozegrają cztery spotkania - z gospodyniami imprezy, Belgią, Czechami i Serbią. Później czekają je turnieje w Tajlandii oraz Japonii. Faza pucharowa z udziałem ośmiu najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej odbędzie się w Makau.

Polskie siatkarki trzy ostatnie edycje Ligi Narodów kończyły na trzecim miejscu.

Transmisja meczu Polska - Serbia w sobotę 23 maja w Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.00.

