Polska - Turcja. Relacja live i wynik na żywo

Czas na siatkarski sezon reprezentacyjny 2026. Podopieczne Stefano Lavariniego wystąpią w towarzyskim turnieju w Genui, a ich pierwszymi rywalkami będą Turczynki.



Oprócz tych reprezentacji, w turnieju wezmą udział Włoszki oraz Serbki.

We Włoszech, po raz pierwszy w sezonie 2026, Aleksandra Szczygłowska wystąpi w roli kapitana reprezentacji Polski.



Będzie to sprawdzian przed zbliżającą się tegoroczną edycją Ligi Narodów. Reprezentacja Polski rozpocznie zmagania na turnieju w chińskim Nankin (3-7 czerwca). Zagrają tam z reprezentacjami Belgii, Czech, Serbii oraz Chin.

