W inauguracyjnym spotkaniu reprezentacja Polski uległa 2:3 Serbii. Biało-Czerwoni wygrali premierową odsłonę, ale później rywale wyraźnie się rozegrali i rozstrzygnęli rywalizację na swoją korzyść.

- Oczywiście wynik jest istotny, ale dla mnie było ważniejsze dać szansę każdemu i dlatego dużo zmieniałem dużo. Wynik jest, jaki jest, ale jestem zadowolony - zdradził po meczu Nikola Grbić w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz z Polsatu Sport.

Ukraińcy z kolei rywalizowali z Bułgarią. Oni również musieli przełknąć gorycz porażki. Po zaciętej walce ulegli siatkarzom z Bałkanów 1:3.

Dla wszystkich drużyn turniej na Śląsku to próba generalna przed zbliżającą się wielkimi krokami Ligą Narodów. Polacy najpierw zagrają w Chinach już w dniach 10-14 czerwca. Docelową imprezą w tym roku będą natomiast mistrzostwa Europy, na których nasz zespół będzie bronił złotego medalu.

