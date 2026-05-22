Polski sport chce dymisji Radosława Piesiewicza. 80 podpisów pod wnioskiem!

Taka liczba podpisów oznacza, że walnego zgromadzenia, które będzie mogło doprowadzić do odwołania Piesiewicza, domaga się już 4/5 organizacji zrzeszonych w PKOl.

- Gdyby prezes, tak jak wcześniej mówił, miał poczucie, że w tajnym głosowaniu i tak by wygrał, powinien poddać się takiej weryfikacji, a gdyby nie przebiegła ona po jego myśli, powinien zachować się honorowo i podać do dymisji. Widocznie nie czuje się tak pewnie, jak mówi oficjalnie - powiedział Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo.

Dzisiejsze obrady zarządu rozpoczęły się od poważnego zgrzytu. Radosław Piesiewicz nie dopuścił - co jest niezgodne z prawem - do uchwalenia porządku obrad. Jednym z punktów miało być formalne złożenie wspomnianego wniosku.

- Prezes traktuje nas trochę przedmiotowo, ale dzisiaj się przekonał, że tych "przedmiotów", które są na sali, jest znacznie więcej, niż myślał. Jestem trochę zniesmaczony, bo już na samym początku okazało się, że nie można zmienić porządku obrad, bo ten zatwierdza prezes, a nie zebranie. Taką rzecz usłyszałem pierwszy raz w życiu i mam nadzieję, że ostatni - podkreślił Piotr Pustelnik, prezes Polskiego Związku Alpinizmu.

Członkowie PKOl chcą odwołać prezesa m.in. w związku z aferą Zondacrypto. Radosław Piesiewicz wskazał tę firmę jako ważnego sponsora bez konsultacji z zarządem Komitetu. Czara goryczy przelała się, gdy ten sponsor nie wypłacił olimpijczykom obiecanych premii.

- Dowiedzieliśmy się, że poznamy umowę, która nas najbardziej niepokoi, co jest dla nas bardzo dobrą wiadomością, bo zdaje się, że Komisja Rewizyjna się tym zajmuje. Tę umowę sponsorską, która nie zostanie dociągnięta do końca, bo wygląda na to, że będzie rozwiązana. Ale tego też dowiemy się w najbliższym czasie - skwitował Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i honorowy prezes Polskiego Związku Szermierczego.

Wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia PKOl został publicznie odczytany, a zarząd poinformowany.

- Myślę, że zachowanie prezesa Piesiewicza to odwlekanie tego, co nieuchronne. (...) Panu prezesowi - i to jest jego wielka zasługa - udało się zjednoczyć środowisko sportowe, bo jeżeli pod wnioskiem jest ponad 80 podpisów, w tym praktycznie wszystkie związki olimpijskie, to naprawdę cieszymy się bardzo. Myślę, że to jest początek drogi, żebyśmy rozmawiali o tym, jak PKOl ma wyglądać. Na pewno nie tak, jak na dzień dzisiejszy - skomentował Tomasz Siergiej, prezes Polskiego Związku Jeździeckiego.

Procedura odwołania Piesiewicza zostanie formalnie uruchomiona na początku przyszłego tygodnia.