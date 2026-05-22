Poznaliśmy pierwszego finalistę Euroligi

Olympiakos, pod wodzą trenera Georgiosa Bartzokasa, który wygrał z Olympiakosem Euroligę w 2012 i 2013 r., do sukcesu poprowadzili Amerykanin Alec Peters - 17 pkt, najskuteczniejszy zawodnik i MVP Euroligi Bułgar Sasza Wezenkow - 16 oraz serbski środkowy Nikola Milutinov, który miał 13 zbiórek.

Grecy pokonali w ćwierćfinale ubiegłorocznego finalistę AS Monaco 3-0. Mistrz Grecji po raz 15. gra w Final Four. Był pierwszym zespołem z tego kraju, który zdobył klubowe mistrzostwo Starego Kontynentu. W 1997 r. w Rzymie pokonał pod wodzą słynnego trenera Dusana Ivkovicia Barcelonę 73:58.

W drugim półfinale Real Madryt, najbardziej utytułowany klub Euroligi (11 mistrzostw i 15 udziałów w Final Four) zmierzy się z debiutującym w turnieju finałowym zespołem Valencii.

