Real Madryt bez trenera! To już potwierdzone

Piątkowe południe obfituje w wieści związane z karuzelą trenerską w całej Europie. Z Manchesterem City po 10 latach pożegnał się Pep Guardiola, w United za to na dłużej zostaje Michael Carrick, natomiast na polskim podwórku potwierdzono, że pracę w Lechu Poznań kontynuował będzie Niels Frederiksen.

Interesujące wieści napłynęły również z Hiszpanii. Na konferencji prasowej przed ostatnią kolejką LaLiga głos w sprawie swojej przyszłości zabrał Alvaro Arbeloa. Hiszpan odejdzie z Realu Madryt z końcem trwającej kampanii.

- Mam nadzieję, że to będzie "do zobaczenia później", a nie "żegnaj" - powiedział.

Arbeloa przejął "Królewskich" po Xabim Alonso, kiedy szatnia w zespole była w rozsypce. Pod jego sterami sytuacja nie uległa zmianie, a ekipa ze stolicy zakończy drugi sezon z rzędu bez żadnego trofeum.

Wiele wskazuje na to, że nowym szkoleniowcem Realu zostanie Jose Mourinho. Portugalczyk pracował w Madrycie w latach 2010-2013, zdobywając mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz krajowy Superpuchar.

