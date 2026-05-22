Roland Garros z mocną reprezentacją Polaków w Polsat Box Go

Tenis

W Polsat Box Go na kanałach Eurosport 1 i Eurosport 2 będzie można śledzić mecze Roland Garros – jednego z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki powalczą o tytuł mistrza i mistrzyni French Open. W rywalizacji nie zabraknie Polaków, w tym Igi Świątek, która po raz kolejny stanie do walki o utrzymanie swojej dominacji na paryskiej mączce.

Logo Roland Garros z portretami tenisistów i napisem Eurosport.
fot. Materiały prasowe
Świątek i Hurkacz celują w triumf we French Open

Roland Garros 2026 to drugi turniej wielkoszlemowy w tegorocznym kalendarzu. W paryskich zmaganiach zobaczymy liczną reprezentację Polski. W rywalizacji kobiet zobaczymy Igę Świątek – królową kortów ziemnych i czterokrotną triumfatorkę French Open, która ponownie stanie do walki o finał i najwyższe trofeum. Hubert Hurkacz to kolejny reprezentant naszego kraju, który zawalczy o awans do czołowych rund turnieju mężczyzn. Na paryskich kortach zobaczymy również Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Maję Chwalińską oraz Kamila Majchrzaka.

 

W turnieju wezmą udział największe gwiazdy światowego tenisa. Wśród nich Coco Gauff, która ponownie stanie na starcie paryskiej rywalizacji. Z powodu kontuzji zabraknie Carlosa Alcaraza, jednak o trofeum powalczą m.in. Jannik Sinner oraz niekwestionowany król kortów Novak Djokovic.

 

Start turnieju (główna drabinka): 24 maja

 

I runda: 24 – 26 maja

II runda: 27 – 28 maja

III runda: 29 – 30 maja

IV runda: 31 maja – 1 czerwca

Ćwierćfinały: 2 – 3 czerwca

Półfinały kobiet: 4 czerwca

Półfinały mężczyzn: 5 czerwca

Finał kobiet: 6 czerwca

Finał mężczyzn: 7 czerwca

 

Transmisje z wybranych spotkań Roland Garros będą dostępne w serwisie Polsat Box Go na kanałach Eurosport 1 i Eurosport 2.

W serwisie Polsat Box Go sportowe wydarzenia można oglądać w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach w pakiecie Premium Sport w cenie 55 zł/30 dni. Pakiet ten zapewnia dostęp do blisko 200 kanałów TV, w tym 24 sportowych, dodatkowe transmisje sportowe na żywo, filmy, seriale, rozrywkę i wiele innych.

Informacja prasowa
Przejdź na Polsatsport.pl
Roland Garros: Świątek vs Emerson Jones. Iga zacznie od wygranej?
FRENCH OPENROLAND GARROSTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Learner Tien - Alex Michelsen. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 