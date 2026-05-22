Roland Garros z mocną reprezentacją Polaków w Polsat Box Go
W Polsat Box Go na kanałach Eurosport 1 i Eurosport 2 będzie można śledzić mecze Roland Garros – jednego z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki powalczą o tytuł mistrza i mistrzyni French Open. W rywalizacji nie zabraknie Polaków, w tym Igi Świątek, która po raz kolejny stanie do walki o utrzymanie swojej dominacji na paryskiej mączce.
Roland Garros 2026 to drugi turniej wielkoszlemowy w tegorocznym kalendarzu. W paryskich zmaganiach zobaczymy liczną reprezentację Polski. W rywalizacji kobiet zobaczymy Igę Świątek – królową kortów ziemnych i czterokrotną triumfatorkę French Open, która ponownie stanie do walki o finał i najwyższe trofeum. Hubert Hurkacz to kolejny reprezentant naszego kraju, który zawalczy o awans do czołowych rund turnieju mężczyzn. Na paryskich kortach zobaczymy również Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Maję Chwalińską oraz Kamila Majchrzaka.
W turnieju wezmą udział największe gwiazdy światowego tenisa. Wśród nich Coco Gauff, która ponownie stanie na starcie paryskiej rywalizacji. Z powodu kontuzji zabraknie Carlosa Alcaraza, jednak o trofeum powalczą m.in. Jannik Sinner oraz niekwestionowany król kortów Novak Djokovic.
Start turnieju (główna drabinka): 24 maja
I runda: 24 – 26 maja
II runda: 27 – 28 maja
III runda: 29 – 30 maja
IV runda: 31 maja – 1 czerwca
Ćwierćfinały: 2 – 3 czerwca
Półfinały kobiet: 4 czerwca
Półfinały mężczyzn: 5 czerwca
Finał kobiet: 6 czerwca
Finał mężczyzn: 7 czerwca
Transmisje z wybranych spotkań Roland Garros będą dostępne w serwisie Polsat Box Go na kanałach Eurosport 1 i Eurosport 2.
W serwisie Polsat Box Go sportowe wydarzenia można oglądać w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach w pakiecie Premium Sport w cenie 55 zł/30 dni. Pakiet ten zapewnia dostęp do blisko 200 kanałów TV, w tym 24 sportowych, dodatkowe transmisje sportowe na żywo, filmy, seriale, rozrywkę i wiele innych.Przejdź na Polsatsport.pl