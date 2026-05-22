Rozegrał 138 meczów w barwach Legii Warszawa! Stołeczny klub żegna Polaka

Informacje o możliwym odejściu Tobiasza z ekipy "Wojskowych" w mediach pojawiały się już od jakiegoś czasu. W piątek 22 maja Legia ogłosiła, że golkiper w przyszłym sezonie nie będzie już występował między słupkami drużyny ze stolicy Polski.

"Bramkarz Legii Warszawa, absolwent Akademii klubu, dwukrotny zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski Kacper Tobiasz odchodzi z klubu z Łazienkowskiej. Kacper, dziękujemy za wiele lat reprezentowania naszych barw z zaangażowaniem i sercem oraz życzymy powodzenia w dalszej karierze" - można przeczytać na stronie internetowej klubu.

Bramkarz Legii Warszawa, absolwent Akademii klubu, dwukrotny zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski Kacper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa. @caspertobiasz, dziękujemy za wiele lat reprezentowania naszych barw z zaangażowaniem i sercem. Dziękujemy… pic.twitter.com/z5zsESpn69 — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) May 22, 2026

Tobiasz do struktur Legii dołączył wcześnie, przez cztery lata szkoląc się się w akademii stołecznej drużyny. Do pierwszego zespołu dołączył w 2020 roku, mając niespełna 18 lat. Urodzony w Płocku zawodnik w barwach warszawskiej ekipy zdobył mistrzostwo, dwa puchary i dwa superpuchary Polski. Był też w składzie, który w sezonie 2024/2025 dotarł aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W sumie Tobiasz w Legii rozegrał 138 meczów.

AA, Polsat Sport