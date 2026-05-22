Są podpisy Prezydenta! Walka z czasem przed ME jeszcze trwa!

To zdecydowany przełom w sprawie, o której w poniedziałek informowaliśmy TUTAJ. Trzy zawodniczki Daria Stralcowa, Wiktoria Romanczenko i Wlada Bodnar, które od wielu lat żyją i trenują w Polsce, od kilku miesięcy czekały na decyzję o przyznaniu polskiego obywatelstwa. W ostatnich dniach o niecierpiącej zwłoki sprawie zrobiło się bardzo głośno. Dziś dziewczęta otrzymały informację, że Pan Prezydent podpisał dokumenty i oficjalnie zostały obywatelkami Polski.

- Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że nasze dziewczyny i nasza trenerka, w co głęboko wierzymy, będą mogły nie tylko walczyć podczas najbliższych mistrzostw Europy, ale co najważniejsze, włączą się do walki o punkty zawodów Pucharu Świata, które obecnie są istotne w kontekście kwalifikacji olimpijskiej – komentuje na gorąco dla Polsatsport.pl prezes Polskiego Związku Gimnastycznego – Leszek Blanik. - Najważniejsze jednak jest to, że od teraz będą miały czystą głowę, przygotowując się do kolejnych wielkich imprez, jak choćby odbywających się w sierpniu mistrzostw świata, a to szalenie ważne w sporcie – dodaje mistrz olimpijski z Pekinu. - Pragnę podziękować Panu Prezydentowi za szybką reakcję. Serdeczne podziękowania kieruję także do współpracowników Pana Prezydenta i osób pracujących w Kancelarii. Temat zespołu jest dla nas kluczowy. Chcę także podziękować wszystkim osobom wspierającym zawodniczki na całym etapie procesu uzyskania polskiego obywatelstwa. Jestem przekonany, że dziewczyny swoimi wynikami w drodze do Igrzysk Olimpijskich w najbliższych dwóch latach dostarczą nam wielu sukcesów i powodów do radości – kończy.

Wielki kamień spadł z serca także trenerce reprezentacji Polski, która przygotowania do tego sezonu wraz z zespołem rozpoczęła we wrześniu, a do tej pory drużyna nie mogła wystartować na arenie międzynarodowej.

- Jestem ogromnie szczęśliwa z decyzji o przyznaniu obywatelstwa moim zawodniczkom. To dla nas niezwykle ważny moment i wielka szansa na dalszy rozwój polskiej gimnastyki artystycznej – mówi w rozmowie z Polsatsport.pl trenerka Inga Buczyńska. - Chciałabym serdecznie podziękować Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za przychylne oraz priorytetowe potraktowanie sprawy. Dziękuję także wszystkim osobom pośrednio zaangażowanym! Ta pomoc jest wręcz nieoceniona. Jesteśmy ogromnie wdzięczne za zaufanie i wsparcie – kontynuuje. - Obiecujemy, że zrobimy wszystko i będziemy dalej bardzo ciężko pracować, aby godnie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Mamy nadzieję, że już podczas przyszłotygodniowych Mistrzostw Europy. Obecnie walczymy z czasem, aby zdążyć z wyrobieniem wszystkich niezbędnych dokumentów.

Chodzi o wyrobienie zawodniczkom paszportów oraz licencji światowej federacji World Gymnastics. Te procedury powinny jednak trwać zdecydowanie krócej.

- Mamy nadzieję, że uda się dopiąć wszystkie formalności w ciągu najbliższych kilku dni. Jeśli mamy wystartować w mistrzostwach Europy, musimy na nie dolecieć najpóźniej w czwartek – tłumaczy Buczyńska.

Mistrzostwa Europy w gimnastyce artystycznej w Warnie startują w środę, ale starty w układach zespołowych zaplanowane są na sobotę. Polskę reprezentować będą indywidualnie: juniorka Laura Lewińska, seniorki: Liliana Lewińska (starsza siostra Laury) i Emilia Heichel oraz mamy nadzieję zespół, w którego składzie poza Stralcową, Romanczenko i Bodnar, mają się znaleźć także Melody Wąsiewicz-Hanc, Vesna Pietrzak i Pola Gałązka. W przypadku drużyny wiele zależy jeszcze od tempa działania urzędników.