Selekcjoner to ogłosił! "Nasza współpraca zakończy się po mundialu"

Argentyński trener Marcelo Bielsa zapowiedział, że po tegorocznych mistrzostwach świata opuści piłkarską reprezentację Urugwaju, którą prowadzi od maja 2023 roku.

- Nasza współpraca zakończy się po mundialu - przekazał 70-letni Bielsa po spotkaniu z władzami urugwajskiej federacji w Montevideo.

 

Kontrakt ekscentrycznego Argentyńczyka dobiegnie końca wraz z odpadnięciem z MŚ i nie zostanie przedłużony. Wcześniej Bielsa w mundialu wystąpił z reprezentacjami Argentyny (2002) i Chile (2014).

 

Pod jego wodzą Urugwaj zajął trzecie miejsce w Copa America 2024 i czwarte w południowoamerykańskich kwalifikacjach do tegorocznego turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. Jednak sposób prowadzenia treningów spotkał się z krytyką części piłkarzy, w tym największej gwiazdy - Luisa Suareza.

 

Urugwaj rozpocznie występ w MŚ 15 czerwca meczem z Arabią Saudyjską w Miami. Później w fazie grupowej zmierzy się również z Republiką Zielonego Przylądka i Hiszpanią.

