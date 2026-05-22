Selekcjoner to ogłosił! "Nasza współpraca zakończy się po mundialu"

- Nasza współpraca zakończy się po mundialu - przekazał 70-letni Bielsa po spotkaniu z władzami urugwajskiej federacji w Montevideo.

Kontrakt ekscentrycznego Argentyńczyka dobiegnie końca wraz z odpadnięciem z MŚ i nie zostanie przedłużony. Wcześniej Bielsa w mundialu wystąpił z reprezentacjami Argentyny (2002) i Chile (2014).

Pod jego wodzą Urugwaj zajął trzecie miejsce w Copa America 2024 i czwarte w południowoamerykańskich kwalifikacjach do tegorocznego turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. Jednak sposób prowadzenia treningów spotkał się z krytyką części piłkarzy, w tym największej gwiazdy - Luisa Suareza.

Urugwaj rozpocznie występ w MŚ 15 czerwca meczem z Arabią Saudyjską w Miami. Później w fazie grupowej zmierzy się również z Republiką Zielonego Przylądka i Hiszpanią.

PAP