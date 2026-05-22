Selekcjoner zaskoczył! Gwiazdy nie pojadą na mistrzostwa świata

W piątek 22 maja przed południem opublikowana została lista piłkarzy powołanych do reprezentacji Anglii na zbliżające się mistrzostwa świata. Obecny selekcjoner - Thomas Tuchel - postanowił zaskoczyć kibiców.

Na mundial nie pojedzie bowiem kilku gwiazdorów, którzy wcześniej występowali w reprezentacji. Na liście nazwisk nie pojawili się między innymi: Phil Foden, Cole Palmer czy Harry Maguire. W kadrze znaleźli się natomiast tacy zawodnicy jak: Jordan Henderson, Dan Burn i Jarell Quansah.

Anglicy swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegrają 17 czerwiec, kiedy zmierzą się z narodową drużyną Chorwacji. W fazie grupowej czempionatu będą rywalizować jeszcze z reprezentacjami Ghany (23 czerwca) i Panamy (27 czerwca).

Kadra reprezentacji Anglii na mistrzostwa świata:

Bramkarze: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City);

Obrońcy: Reece James (Chelsea Londyn), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham Hotspur), Tino Livramento (Newcastle United);

Pomocnicy: Declan Rice (Arsenal Londyn), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madryt), Eberechi Eze (Arsenal Londyn);

Napastnicy: Harry Kane (Bayern Monachium), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal Londyn), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle United), Noni Madueke (Arsenal Londyn).

