Sensacja w tenisowym turnieju w Genewie!
Zajmujący 42. miejsce w światowym rankingu tenisistów Argentyńczyk Mariano Navone niespodziewanie pokonał 17. w tym zestawieniu Norwega Caspera Ruuda 7:5, 6:2 w półfinale turnieju ATP 250 w Genewie. O tytuł zagra z rozstawionym z numerem 4. Amerykaninem Learnerem Tienem.
Pierwszy piątkowy mecz zaczął się od prowadzenia Ruuda 2:0, ale zawodnik ze Skandynawii popełnił łącznie 29 niewymuszonych błędów. W połączeniu z 27 „winnerami” Argentyńczyka, okazało się to dla niego zgubne.
ZOBACZ TAKŻE: Roland Garros z mocną reprezentacją Polaków w Polsat Box Go
Navone zagra w finale po raz czwarty. Jedyny tytuł wywalczył wcześniej w tym roku w Bukareszcie.
Tien, aby wyeliminować rozstawionego z numerem drugim Aleksandra Bublika z Kazachstanu, potrzebował trzech setów i tie-breaka w tym ostatnim - zwyciężył 6:1, 4:6, 7:6 (7-5).
To trzeci finał 20. na świecie Amerykanina, który w ubiegłym roku wygrał mecz o tytuł w Metz, ale przegrał w Pekinie.
W Genewie nie startowali Polacy.Przejdź na Polsatsport.pl