Sensacja w tenisowym turnieju w Genewie!

Tenis

Zajmujący 42. miejsce w światowym rankingu tenisistów Argentyńczyk Mariano Navone niespodziewanie pokonał 17. w tym zestawieniu Norwega Caspera Ruuda 7:5, 6:2 w półfinale turnieju ATP 250 w Genewie. O tytuł zagra z rozstawionym z numerem 4. Amerykaninem Learnerem Tienem.

Sensacja w tenisowym turnieju w Genewie!
fot. PAP
Casper Ruud

Pierwszy piątkowy mecz zaczął się od prowadzenia Ruuda 2:0, ale zawodnik ze Skandynawii popełnił łącznie 29 niewymuszonych błędów. W połączeniu z 27 „winnerami” Argentyńczyka, okazało się to dla niego zgubne.

 

ZOBACZ TAKŻE: Roland Garros z mocną reprezentacją Polaków w Polsat Box Go

 

Navone zagra w finale po raz czwarty. Jedyny tytuł wywalczył wcześniej w tym roku w Bukareszcie.

 

Tien, aby wyeliminować rozstawionego z numerem drugim Aleksandra Bublika z Kazachstanu, potrzebował trzech setów i tie-breaka w tym ostatnim - zwyciężył 6:1, 4:6, 7:6 (7-5).

 

To trzeci finał 20. na świecie Amerykanina, który w ubiegłym roku wygrał mecz o tytuł w Metz, ale przegrał w Pekinie.

 

 

W Genewie nie startowali Polacy.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
CASPER RUUDTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ugo Humbert - Ignacio Buse. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 