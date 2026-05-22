Skandal na korcie! Kopnął rakietą w kibiców

Niecodzienne sceny mogliśmy zaobserwować podczas ćwierćfinałowego spotkania turnieju ATP 500 w Hamburgu między Danielem Altmaierem a Tommym Paulem. Amerykanin w drugim secie wykorzystał break pointa i odskoczył Niemcowi na 5:4. Reprezentant gospodarzy postanowił dać upust emocjom w nietypowy sposób...

ZOBACZ TAKŻE: Taka informacja na chwilę przed French Open! Zapowiedziano protest



Altmaier najpierw rzucił rakietą, a potem kopnął ją w stronę swojej ławki. To jednak nie wystarczyło. Tenisista poprawił wolejem, a rakieta poleciała prosto w trybunę, na której siedzieli kibice.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Na szczęście nikt nie ucierpiał, a reprezentant gospodarzy odzyskał zgubę. Paul domagał się natomiast dyskwalifikacji, lecz sędzia przyznał winowajcy tylko ostrzeżenie.

Ostatecznie Amerykanin triumfował w dwóch partiach, wynikiem 6:2, 7:5, i awansował do półfinału. W nim zmierzy się z Australijczykiem Alexem de Minaurem.

Skrót meczu Tommy Paul - Daniel Altmaier w załączonym materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Transmisje meczów turnieju ATP w Hamburgu na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

jc, Polsat Sport