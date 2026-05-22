Skandal na korcie! Kopnął rakietą w kibiców

Tenis

Do skandalicznych scen doszło podczas ćwierćfinałowego meczu turnieju ATP w Hamburgu między Danielem Altmaierem a Tommym Paulem. Po jednej z wymian upust swoim emocjom dał Niemiec. Reprezentant gospodarzy... kopnął rakietą prosto w siedzących na trybunach kibiców.

Tenisista Daniel Altmaier z wyrazem frustracji na twarzy, w tle fragment meczu.
fot. Polsat Sport
Daniel Altmaier skandalicznie zachował się na korcie

Niecodzienne sceny mogliśmy zaobserwować podczas ćwierćfinałowego spotkania turnieju ATP 500 w Hamburgu między Danielem Altmaierem a Tommym Paulem. Amerykanin w drugim secie wykorzystał break pointa i odskoczył Niemcowi na 5:4. Reprezentant gospodarzy postanowił dać upust emocjom w nietypowy sposób...

 

ZOBACZ TAKŻE: Taka informacja na chwilę przed French Open! Zapowiedziano protest


Altmaier najpierw rzucił rakietą, a potem kopnął ją w stronę swojej ławki. To jednak nie wystarczyło. Tenisista poprawił wolejem, a rakieta poleciała prosto w trybunę, na której siedzieli kibice.

 

 

Na szczęście nikt nie ucierpiał, a reprezentant gospodarzy odzyskał zgubę. Paul domagał się natomiast dyskwalifikacji, lecz sędzia przyznał winowajcy tylko ostrzeżenie.

 

Ostatecznie Amerykanin triumfował w dwóch partiach, wynikiem 6:2, 7:5, i awansował do półfinału. W nim zmierzy się z Australijczykiem Alexem de Minaurem.

 

Skrót meczu Tommy Paul - Daniel Altmaier w załączonym materiale wideo:

 

 

Transmisje meczów turnieju ATP w Hamburgu na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ATPATP 500 HAMBURGATP 500 HAMBURG 2026ATP HAMBURGATP HAMBURG 2026ATP TOURDANIEL ALTMAIERTENISTOMMY PAULTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek zachwyciła! Upadła, ale i tak zdobyła punkt
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 