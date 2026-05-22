Tak będą świętować w Poznaniu. Szykuje się wielka feta Lecha

W ostatniej kolejce "Lechici" podejmować będą Wisłę Płock. Wynik tego spotkania nie będzie miał większego znaczenia dla układu tabeli - "Kolejorz" wygrywając na wyjeździe z Radomiakiem 3:1 zapewnił sobie tytuł mistrza kraju, 10. w historii klubu. Z kolei beniaminek z Płocka nie ma już szans na grę w europejskich pucharach. Na to spotkanie już od kilku tygodni nie ma biletów, a więc na Enea Stadionie po raz trzeci z rzędu w tym sezonie zasiądzie komplet publiczności - ponad 40 tysięcy widzów.

Po meczu odbędzie się oficjalna ceremonia dekoracji poznańskiego zespołu z udziałem władz Ekstraklasy i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Po jej zakończeniu piłkarze Lecha wsiądą do odkrytego autokaru i przejadą nim ulicą Grunwaldzką na targi. Na placu Marka Poznaniacy świętowali także mistrzostwo wywalczone w 2022 i 2025 roku. Podczas ostatniej fety bawiło się ok. 25 tysięcy fanów.

Jak poinformował klub, teren targów zostanie otwarty o godzinie 20:00, a dostać będzie się tam można tylko wejściem numer 7 od ul. Bukowskiej. Godzinę później rozpocznie się rozgrzewka przed fetą - na telebimie będzie można obejrzeć transmisję na żywo z przejazdu autokaru oraz materiały multimedialne, a o oprawę muzyczną zadbają DJ-e. Przyjazd drużyny na targi planowany jest ok. godz. 23:30.

Ze względów bezpieczeństwa, na czas przejazdu autokarem ul. Grunwaldzka na odcinku między ulicami Bułgarską a Roosevelta zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego. Policja apeluje o unikanie podróży samochodem w rejonach zgromadzenia, jeśli to tylko możliwe.

PAP