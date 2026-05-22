Trwał mecz siatkarek, a tu takie wieści! Polka z nowym kontraktem
Julita Piasecka przedłużyła kontrakt z DevelopResem Rzeszów na kolejny sezon. Klub ogłosił informację o nowej umowie reprezentantki Polski w trakcie meczu Polska - Turcja, w którym 23-latka wystąpiła.
Julita Piasecka - najlepsze akcje MVP meczu DevelopRes Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz
Julita Piasecka - najlepsze akcje MVP meczu UNI Opole - DevelopRes Rzeszów
Julita Piasecka - najlepsze akcje MVP meczu DevelopRes Rzeszów – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała
Piasecka broni barw "Rysic" od 2025 roku. W tym sezonie wywalczyła z zespołem wicemistrzostwo Polski. Jak się okazuje, okazji na sukces 23-latka będzie miała więcej.
ZOBACZ TAKŻE: Znana siatkarka poślubiła polskiego trenera! Poznali się w klubie
W trakcie meczu Polska - Turcja, rozegranego w ramach turnieju towarzyskiego w Genui, DevelopRes Rzeszów poinformował bowiem o przedłużeniu kontraktu z Piasecką.
"Potwierdzamy! Julita Piasecka zostaje z nami na kolejny sezon! Chyba nie musimy mówić jak bardzo się cieszymy… Prawda?" - napisano w oficjalnym komunikacie.
Zanim przeniosła się do Rzeszowa, Piasecka grała m.in. w ŁKS-ie Commercecon Łódź i BKS-ie BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. W dorobku ma mistrzostwo Polski i Superpuchar. Z reprezentacją sięgnęła po dwa brązowe medale Ligi Narodów.Przejdź na Polsatsport.pl