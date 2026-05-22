Turniej siatkarek w Genui. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Turniej towarzyski AIA Aequilibrium Cup Women Elite jest rozgrywany w Genui w dniach 22-24 maja. Rywalizują w nim reprezentacje Włoch, Serbii, Turcji oraz Polski.

Zobacz także: Turniej towarzyski siatkarzy w Katowicach i Sosnowcu. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

W pierwszym dniu turnieju nie brakowało emocji, a oba mecze rozstrzygnęły się w tie-breakach. Polskie siatkarki przegrywały z Turcją 0:2, zdołały wyrównać stan meczu, a w tie-breaku lepsze były jednak Turczynki. Reprezentacja Włoch pokonała 3:2 Serbię, przedłużając serię zwycięstw z poprzedniego sezonu.

Turniej towarzyski siatkarek w Genui - wyniki meczów:

2026-05-22: Polska – Turcja 2:3 (22:25, 20:25, 25:22, 25:22, 9:15)

2026-05-22: Włochy – Serbia 3:2 (25:23, 22:25, 22:25, 25:20, 15:12)

2026-05-23: Polska – Serbia (sobota, godzina 17.00; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

2026-05-23: Włochy – Turcja (sobota, godzina 21.00; transmisja - Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)

2026-05-24: Serbia – Turcja (niedziela, godzina 17.00; transmisja - Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

2026-05-24: Włochy – Polska (niedziela, godzina 21.00; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go).

RM, Polsat Sport