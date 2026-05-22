Tyle muszą wydać na mistrzostwa świata! Astronomiczna kwota

Piłka nożna

Kanada wyda ponad miliard dolarów kanadyjskich na organizację 13 meczów piłkarskich mistrzostw świata - poinformowało Federalne Biuro Budżetowe. Rząd federalny przeznaczy na imprezę 473 miliony dolarów.

Logo mistrzostw świata FIFA 2026 z napisem Toronto i stylizowane portrety.
fot. AFP
Już niedługo rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata

Łączna kwota 1,066 miliarda dolarów daje średnio 82 miliony dolarów na mecz. Kanada, która będzie gospodarzem mistrzostw wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem, zorganizuje 13 meczów w Toronto i Vancouver.

 

ZOBACZ TAKŻE: Remis w walce o utrzymanie! Grał Grabara

 

Według Biura Budżetowego koszty są mniej więcej zbliżone do wydatków poprzednich krajów-gospodarzy.

 

W kwietniu rząd federalny ogłosił, że przeznaczy do 145 milionów dolarów kanadyjskich na środki bezpieczeństwa podczas mistrzostw świata.

 

Turniej rozpocznie się 11 czerwca.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
KANADAMISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Flamengo - Estudiantes. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 