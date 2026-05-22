Tyle muszą wydać na mistrzostwa świata! Astronomiczna kwota
Kanada wyda ponad miliard dolarów kanadyjskich na organizację 13 meczów piłkarskich mistrzostw świata - poinformowało Federalne Biuro Budżetowe. Rząd federalny przeznaczy na imprezę 473 miliony dolarów.
Już niedługo rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata
Łączna kwota 1,066 miliarda dolarów daje średnio 82 miliony dolarów na mecz. Kanada, która będzie gospodarzem mistrzostw wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem, zorganizuje 13 meczów w Toronto i Vancouver.
Według Biura Budżetowego koszty są mniej więcej zbliżone do wydatków poprzednich krajów-gospodarzy.
W kwietniu rząd federalny ogłosił, że przeznaczy do 145 milionów dolarów kanadyjskich na środki bezpieczeństwa podczas mistrzostw świata.
Turniej rozpocznie się 11 czerwca.
