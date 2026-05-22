Tyle muszą wydać na mistrzostwa świata! Astronomiczna kwota

Łączna kwota 1,066 miliarda dolarów daje średnio 82 miliony dolarów na mecz. Kanada, która będzie gospodarzem mistrzostw wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem, zorganizuje 13 meczów w Toronto i Vancouver.

Według Biura Budżetowego koszty są mniej więcej zbliżone do wydatków poprzednich krajów-gospodarzy.

W kwietniu rząd federalny ogłosił, że przeznaczy do 145 milionów dolarów kanadyjskich na środki bezpieczeństwa podczas mistrzostw świata.

Turniej rozpocznie się 11 czerwca.

PAP