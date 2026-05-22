Ważny komunikat polskiego klubu! Padły nazwiska siedmiu siatkarzy

Stal Nysa poinformowała, że w sezonie 2026/2027 żółto-niebieskie barwy nadal będą reprezentowali: Dominik Kramczyński (środkowy), Wiktor Musiał (atakujący), Dominik Depowski (przyjmujący), Rafał Putkowski (środkowy), Jakub Olejniczak (libero), Maciej Pacholski (przyjmujący) i Dawid Pawlun (rozgrywający).

Zobacz także: 17 lat i 13 dni! Debiut najmłodszego siatkarza w historii reprezentacji Polski (WIDEO)

Drużynę nadal będzie prowadził trener Mark Lebedew, o czym już wcześniej informował nowy prezes klubu Arkadiusz Olejniczak. W sztabie pozostaną również statystyk Hubert Konefał oraz fizjoterapeuta Wiesław Kuźma.

W 2025 roku Stal Nysa spadła z PlusLigi. W minionym sezonie nyscy siatkarze sprawili swoim kibicom niemiłą niespodziankę. Mieli walczyć o awans, a tymczasem odpadli już w ćwierćfinale po porażce z BBTS Bielsko-Biała i zostali sklasyfikowani na piątym miejscu.

Końcowa klasyfikacja PLS 1. Ligi:

PLS 1. Liga siatkarzy. Końcowa klasyfikacja Zobacz galerię

Wcześniej klub przekazał informację, że Robert Prygiel, po pięciu latach pracy w klubie, przestał pełnić funkcję prezesa zarządu. Jego miejsce zajął Arkadiusz Olejniczak. Poinformowano również o rozstaniu z siedmioma siatkarzami.