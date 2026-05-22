Ważny komunikat polskiego klubu! Padły nazwiska siedmiu siatkarzy

Robert MurawskiSiatkówka

W klubie Stal Nysa zapadły kolejne decyzje. Przekazano nazwiska siedmiu siatkarzy, którzy zostaną na następny sezon. Przekazano również informacje dotyczące sztabu szkoleniowego.

Siatkarz trzymający piłkę do siatkówki.
fot. Cyfrasport
Stal Nysa - kto zagra w klubie nowym w sezonie 2026/2027? Przekazano nowe informacje.

Stal Nysa poinformowała, że w sezonie 2026/2027 żółto-niebieskie barwy nadal będą reprezentowali: Dominik Kramczyński (środkowy), Wiktor Musiał (atakujący), Dominik Depowski (przyjmujący), Rafał Putkowski (środkowy), Jakub Olejniczak (libero), Maciej Pacholski (przyjmujący) i Dawid Pawlun (rozgrywający).

 

Zobacz także: 17 lat i 13 dni! Debiut najmłodszego siatkarza w historii reprezentacji Polski (WIDEO)

 

Drużynę nadal będzie prowadził trener Mark Lebedew, o czym już wcześniej informował nowy prezes klubu Arkadiusz Olejniczak. W sztabie pozostaną również statystyk Hubert Konefał oraz fizjoterapeuta Wiesław Kuźma.

 

W 2025 roku Stal Nysa spadła z PlusLigi. W minionym sezonie nyscy siatkarze sprawili swoim kibicom niemiłą niespodziankę. Mieli walczyć o awans, a tymczasem odpadli już w ćwierćfinale po porażce z BBTS Bielsko-Biała i zostali sklasyfikowani na piątym miejscu.

 

Końcowa klasyfikacja PLS 1. Ligi:

 

 

Wcześniej klub przekazał informację, że Robert Prygiel, po pięciu latach pracy w klubie, przestał pełnić funkcję prezesa zarządu. Jego miejsce zajął Arkadiusz Olejniczak. Poinformowano również o rozstaniu z siedmioma siatkarzami

Przejdź na Polsatsport.pl
PLS 1 LIGASIATKÓWKASTAL NYSA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michał Grabek: Fajnie jest czegoś takiego doświadczyć
Zobacz także

Sezon reprezentacyjny rozpoczęty! Tie-break rozstrzygnął pierwszy mecz polskich siatkarzy

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 