Wirus ebola zaatakuje podczas piłkarskich MŚ? Ekspert zabrał głos

Epidemia eboli wybuchła we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, gdzie odnotowano ok. 600 przypadków i ponad 130 zgonów. To skłoniło Światową Organizację Zdrowia do ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Władze USA zakazały wjazdu posiadaczom paszportów innych niż amerykańskie, którzy w ciągu ostatnich 21 dni przebywali w Demokratycznej Republice Konga, Ugandzie lub Sudanie Południowym.

Drużyna ma przybyć do Stanów Zjednoczonych 10 lub 11 czerwca i będzie stacjonować w Houston.

- Jeśli jesteś okazjonalnie i przyjedziesz na mistrzostwa świata z jakiegokolwiek miejsca na świecie, myślę, że ryzyko zakażenia wirusem ebola jest bardzo niskie. Ebola nigdy nie przenosiła się do krajów o wysokich dochodach, gdzie przypadki były bardzo sporadyczne. To dlatego, że nie przenosi się drogą powietrzną. Zazwyczaj trzeba mieć bezpośredni kontakt z osobą poważnie chorą, a śledzenie kontaktów jest zazwyczaj skuteczne. Jeśli wystąpi przypadek, zostanie on szybko zidentyfikowany - powiedział Johnson agencji Reuters.

Naukowiec przyznał jednak, że epidemia może mieć inne konsekwencje.

- Wpłynie to na takie kwestie, jak kolejki na lotniskach i kontrole, co spowolni proces. Doda to trochę dodatkowego stresu i będzie kosztować Stany Zjednoczone pieniądze, aby to zorganizować. Myślę, że mamy nadzieję, że ta epidemia nie rozprzestrzeni się poza Demokratyczną Republikę Konga... Mogłoby to spowodować efekt domina w postaci zakazów podróżowania lub dodatkowych kontroli w ostatniej chwili - zauważył Johnson.

Władze USA już wprowadziły wzmocnione kontrole dla osób podróżujących na lotnisko Waszyngton-Dulles, którzy ostatnio przebywali w krajach dotkniętych epidemią, a agencje zdrowia współpracują z FIFA i lokalnymi władzami w celu zarządzania potencjalnym ryzykiem.

- Kibice jadący na turniej powinni przestrzegać podstawowych środków ostrożności, takich jak odpowiednia higiena rąk i unikanie bliskiego kontaktu w przypadku złego samopoczucia - dodał Johnson.

Z powodu wybuchu epidemii w Demokratycznej Republice Konga piłkarska reprezentacja tego kraju zmieniła plan przygotowań do mistrzostw świata i odwołała część zgrupowania, która miała się tam odbyć.

Zespół ten rozpocznie mundial meczem z Portugalią w Houston, a następnie zmierzy się z Kolumbią w Guadalajarze i Uzbekistanem w Atlancie.

Turniej, w którym po raz pierwszy weźmie udział 48 drużyn, odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

PAP