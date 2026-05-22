Obie ekipy są uważane za jedne z najlepszych na świecie. Włoszki to aktualne mistrzynie świata (2025) i olimpijskie (2024). Serbki są z kolei wicemistrzyniami Europy.

Ostatni raz Włoszki i Serbki grały ze sobą w zeszłorocznej Lidze Narodów. Wówczas lepsze okazały się podopieczne Julio Velasco, które triumfowały 3:0.

Prestiżowy turniej towarzyski AIA Aequilibrium Cup Women Elite jest rozgrywany we włoskiej Genui w dniach 22-24 maja. W imprezie występują cztery reprezentacje - Polska i Turcja oraz właśnie Serbia i Włochy.

Zmagania są dla uczestniczek sprawdzianem przed zbliżającą się tegoroczną edycją Ligi Narodów.

