Włochy - Serbia. Relacja live i wynik na żywo
Włoszki i Serbki zagrają ze sobą w ramach turnieju towarzyskiego w Genui. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Serbia na Polsatsport.pl.
Obie ekipy są uważane za jedne z najlepszych na świecie. Włoszki to aktualne mistrzynie świata (2025) i olimpijskie (2024). Serbki są z kolei wicemistrzyniami Europy.
ZOBACZ TAKŻE: Trwał mecz siatkarek, a tu takie wieści! Polka z nowym kontraktem
Ostatni raz Włoszki i Serbki grały ze sobą w zeszłorocznej Lidze Narodów. Wówczas lepsze okazały się podopieczne Julio Velasco, które triumfowały 3:0.
Prestiżowy turniej towarzyski AIA Aequilibrium Cup Women Elite jest rozgrywany we włoskiej Genui w dniach 22-24 maja. W imprezie występują cztery reprezentacje - Polska i Turcja oraz właśnie Serbia i Włochy.
Zmagania są dla uczestniczek sprawdzianem przed zbliżającą się tegoroczną edycją Ligi Narodów.
Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Serbia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.Przejdź na Polsatsport.pl