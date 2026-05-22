Wojna na samej górze piłki! "To szkodzi PZPN-owi i sponsorowi"

Michał Białoński, Polsat Sport: Lech Poznań miewał różne momenty w tym sezonie. Ostatecznie jednak sięgnął po trzecie mistrzostwo Polski w ciągu pięciu lat. Chyba mało kto się spodziewał takiej dominacji “Kolejorza”. Jak pan ocenia mijający sezon w wykonaniu Lecha?

Paweł Wojtala, były piłkarz Lecha, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, członek zarządu PZPN-u: Uważam, że był on trudny dla Lecha. “Kolejorz” miał wiele ciężkich spotkań, także negatywnych dla kibica. Ale co najważniejsze w wielu spotkaniach Lech potrafił się podnieść, zwyciężyć. Wiosną widzieliśmy już tego mocniejszego “Kolejorza”, który był zdecydowanie najlepszą drużyną w Ekstraklasie. Zdobył najwięcej punktów w Ekstraklasie i zasłużenie sięgnął po mistrzostwo Polski. Dyskusje o tym, że inni byli słabi uważam za bezsensowne.

To przecież nie jest wina Lecha, że inni byli słabsi.



Ale nie chodzi mi nawet o to. Widzimy, co się dzieje w Ekstraklasie. Liga się rozwija, jest coraz większe zainteresowanie ze strony kibiców, jest atrakcyjna i to jest najważniejsze! To pokazuje też, że poziom sportowy rośnie. Wskazuje na to również rosnąca pozycja Ekstraklasy w rankingu UEFA, dzięki czemu w walce o europejskie puchary mamy już pięć drużyn. To dowód na spory rozwój Ekstraklasy. Tym bardziej obrona tytułu przez Lecha musi być uznana za duży sukces. Cieszę się że Lech przedłużył kontrakt z trenerem Frederiksenem. To ważny sygnał do wszystkich - chcemy bić się o kolejne trofea!

Zanosi się na ruchy transferowe Lecha, w obie strony. Odejść mogą: Bartosz Mrozek, Anotni Kozubal i Wojciech Mońka. Chyba Mońka byłby najtrudniejszy do zastąpienia? Rozegrał ponad 2600 minut i wygrywał konkurencję o miejsce na środku obrony. Czy on jest gotowy na takie wyzwania jak wygranie rywalizacji w silnym włoskim klubie jak Atalanta, bo o jej zainteresowaniu lechitą słychać? Na Zachodzie nikt nie daje miejsca na placu za darmo. Piłkarz, bez względu na wiek, musi udowodnić, że jest lepszy od konkurentów.

Ale to dotyczy nie tylko Polaków, ale każdego piłkarza. Nie oszukujmy się, Mońka na pewno nie jest jeszcze gotowy na taką rywalizację, ale często kluby płacą za potencjał, jaki dostrzegają w piłkarzu. Oceniają potencjał, perspektywy, możliwości. Mońka jest wciąż młody, ma ogromne możliwości i bardzo szybko może zrobić dalsze postępy. Dlatego może się znaleźć kupiec, który nie będzie chciał czerpać korzyści z jego gry od razu, tylko w dalszej perspektywie. Nie pamiętamy wszyscy, ale po ilu meczach w Ekstraklasie wyjeżdżał z Lecha Robert Lewandowski.



Po 58 rozegranych w dwa sezony.

Ale na początku nawet Robert nie był podstawowym zawodnikiem w Borussii Dortmund.

To prawda, w sezonie 2010/2011 podstawowym zawodnikiem BVB był Lucas Barrios.

A Robert był zawodnikiem wchodzącym. Dlatego często kluby odpowiednio penetrujące rynek, kupują potencjał piłkarza. W związku z tym Mońka może być łakomym kąskiem, mimo że Lech nie chce, żeby on odchodził już teraz. Ja również uważam, że lepszym rozwiązaniem by było, aby Wojciech pozostał w Poznaniu na jeszcze jeden sezon, ale czasami napływają oferty, które się po prostu przyjmuje, z różnych względów. Np. potencjalny nowy klub Wojtka nakreśli wizję, która będzie atrakcyjna dla wszystkich.



W walce o Ligę Mistrzów Lech będzie rozstawiony na każdym etapie eliminacji, co zwiększa szanse awansu. Na jakich pozycjach drużyna potrzebuje wzmocnień? Tomasz Hajto uważa, że potrzebny jest bardzo szybki piłkarz w ataku, bądź na skrzydłach, by zrobić różnicę w kontratakach.

Nie wiem, czy przy Danielu Hakansie w Lechu brakuje szybkości. Na pewno każdy transfer musi być wzmocnieniem, w najgorszym razie zawodnikiem, który wkrótce będzie wartościowym, ale w Lechu funkcjonuje to coraz lepiej. Oczywiście nowy zawodnik przydałby się w każdej formacji.

W mijającym sezonie “Kolejorz” miał wielu piłkarzy na środek obrony i całe szczęście, bo pamiętajmy, ile kontuzji tam było. Robert Gumny, który z konieczności grał na środku defensywy, również się sprawdził. Dlatego konieczne są wzmocnienia w każdej formacji, a w wielu przypadkach klub będzie się kierował tym, kto zostanie, a kto odejdzie.

Wydaje mi się, że Lech miał zawartą gentlemen agreement (umowę dżentelmeńską) z Kozubalem i Gurgulem, że jeśli oni będą mieli odpowiednią ofertę, to klub się zgodzi na ich odejście. Nie są pożądane znaczące zmiany w drużynie przed eliminacjami do europejskich pucharów, ale to jest naturalne, że w polskich klubach one jednak następują. Nie ma u nas zawodników, którzy by nie byli na sprzedaż.

Zresztą Lech po to inwestuje tak wiele w akademię, za co jest chwalony, żeby jej adepci rozsławiali klub w Europie i nie tylko.



Jako członek zarządu PZPN znalazł się pan między młotem a kowadłem. Federacja postanowiła, że mecz o Superpuchar Lech - Górnik zostanie rozegrany we Wrocławiu, a nie w Poznaniu, na stadionie mistrza Polski, a taka zasada obowiązywała w czasach, gdy PZPN-em kierował Zbigniew Boniek. Wygląda na to, że zobowiązania wobec sponsora federacji, który jednocześnie sponsoruje Arenę Wrocław, wzięły górę?

W regulaminie PZPN było wprost napisane, że organizatorem Superpucharu jest klub, który zdobył mistrzostwo Polski. Były też związane z tym odpowiednie profity.

Wpływy z biletów mogły przekroczyć 1,5 mln zł.

Jak najbardziej. To zostało zabrane i to w momencie, gdy już było rozstrzygnięte, kto jest mistrzem Polski. Lech tak naprawdę mógł się już szykować do organizacji tego meczu. Oczywiście, pojawiały się głosy o zmianie zasady wyboru gospodarza, ale ostateczna decyzja zapadła bardzo późno. O takich sprawach powinno się decydować z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, a nie w połowie maja! Dodatkowo według mnie taka zmiana powinna być uzgodniona w porozumieniu z klubami, tymczasem to się odbyło za ich plecami, przy pomocy Komisji ds. Nagłych.

Posłużyła jako wytrych do załatwienia tej sprawy? Gdyby głosował zarząd, nie doszłoby do zmiany gospodarza?

Tak sądzę. A jeśliby doszło, to przynajmniej znalibyśmy wszystkie argumenty, poznałyby je kluby. Na pewno jest to źle przeprowadzone i obawiam się, że ewentualny finał we Wrocławiu może wyglądać jeszcze gorzej niż ten na Narodowym Jagiellonia - Wisła Kraków.

Mecz zbojkotowali wówczas kibice Jagiellonii.

Teraz też już wiemy, że zarówno kibice Lecha, jak i Górnika nie zamierzają w tak zorganizowanym Superpucharze uczestniczyć. Dlatego podobny eksperyment nie ma żadnego sensu. Obecna sytuacja szkodzi całemu środowisku PZPN-u, firmie Tarczyński i prestiżowi Superpucharu. Uważam, że mecz o Superpuchar powinien odbyć się na stadionie mistrza Polski, przy pełnych trybunach kibiców Lecha i Górnika, a ewentualny nowy sponsor też będzie z takie rozwiązania dużo bardziej zadowolony!