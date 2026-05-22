W piątkowych półfinałach Kalinina wygrała w ciągu godziny z rozstawioną z numerem siódmym Węgierką Panną Udvardy 6:0, 6:3, natomiast Marcinko pokonała Szwajcarkę Jil Teichmann 7:6 (7-2), 6:3.

Ukrainka wystąpi w finale imprezy tej lub wyższej rangi po raz trzeci. Największy sukces odniosła w 2023 roku, gdy grała o tytuł w Rzymie (WTA 1000), ale uległa Jelenie Rybakinie z Kazachstanu. Dwa lata wcześniej przegrała też finał w Budapeszcie.

Marcinko jeszcze nigdy nie wystąpiła w decydującej rundzie turnieju rangi 250 lub wyższej.

W singlu Polki nie startowały, natomiast do półfinału debla dotarła Katarzyna Piter ze Słowenką Niką Radisić. W 1. rundzie (1/8 finału) pokonały reprezentantki gospodarzy Diae El Jardi i Yasmine Kabbaj 6:4, 2:6, 10-7, w drugiej - rozstawione z numerem trzecim Japonkę Shuko Aoyamę i Liang En-shuo z Tajwanu 7:5, 6:4, ale później przegrały z najwyżej rozstawionymi Indonezyjką Aldilą Sutjiadi i Rosjanką Wierą Zwonariową 6:4, 2:6, 6-10.

KP, PAP