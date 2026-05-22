Zmarła była reprezentantka Polski w siatkówce. Dwukrotnie grała w mistrzostwach świata

Teresa Rychlicka-Kasprzyk urodziła się w 1950 roku. Była wychowanką klubu LKS Neptun Starogard. W latach 1970-76 grała w klubie Płomień Milowice, z którym dwukrotnie wywalczyła mistrzostwo Polski (1974, 1975). Później przeniosła się do drużyny Czarni Słupsk (1976-81) i zdobyła w tych barwach mistrzostwo Polski 1978. Na zakończenie kariery przeniosła się do Italii, gdzie w latach 1982-84 reprezentowała barwy SIRT Palermo.

W reprezentacji Polski zadebiutowała w 1972 i grała w niej do 1979 roku. Wystąpiła w sumie w 184 meczach drużyny narodowej (w tym w 163 oficjalnych). Dwukrotnie zagrała w mistrzostwach świata (1974, 1978) i trzykrotnie w mistrzostwach Europy (1975, 1977, 1979). Najbliżej medalu była w 1977 roku, gdy drużyna prowadzona przez trenera Andrzeja Niemczyka zajęła czwarte miejsce w Europie.

Teresa Rychlicka-Kasprzyk zmarła we wtorek 19 maja. Miała 75 lat.

