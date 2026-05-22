Znana siatkarka poślubiła polskiego trenera! Poznali się w klubie

Polscy kibice najbardziej pamiętają Diouf z gry w ŁKS-ie Commercecon Łódź, którego barwy reprezentowała w latach 2022-24. Do Łodzi trafiła w styczniu 2022 roku i już po kilku miesiącach wywalczyła z drużyną brązowy medal mistrzostw Polski. W kolejnym sezonie zdobyła z ŁKS mistrzostwo Polski.

I to właśnie w łódzkim klubie zawodniczka poznała swojego ukochanego. Juszt był wówczas asystentem pierwszego szkoleniowca, Alessandro Chiappiniego. Po rozstaniu z ŁKS-em Diouf trafiła do francuskiej drużyny Volley Mulhouse Alsace. Do tego zespołu przeniósł się także jej partner. Włoszka później zagrała w klubie Jakarta Elektrik z Indonezji, a ostatni sezon spędziła w Busto Arsizio. Juszt pełnił tam rolę statystyka.

Zakochani wzięli ślub w rodzinnych stronach siatkarki. Zdjęciami z ceremonii i przyjęcia weselnego podzielili się w mediach społecznościowych.

Diouf, która w styczniu skończyła 33 lata, w marcu postanowiła zakończyć swą bogatą siatkarską karierę. W trakcie kariery występowała w drużynach z Italii, Brazylii, Korei Południowej, Francji, Polski oraz Indonezji. Grała też w reprezentacji Włoch.

