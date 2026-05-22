Znana siatkarka poślubiła polskiego trenera! Poznali się w klubie
Znakomite informacje dotarły z Lombardii. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie Valentina Diouf i Maciej Juszt. Para poznała się, gdy siatkarka grała w ŁKS-ie Commercecon Łódź, w którym Juszt pełnił funkcję asystenta trenera.
Polscy kibice najbardziej pamiętają Diouf z gry w ŁKS-ie Commercecon Łódź, którego barwy reprezentowała w latach 2022-24. Do Łodzi trafiła w styczniu 2022 roku i już po kilku miesiącach wywalczyła z drużyną brązowy medal mistrzostw Polski. W kolejnym sezonie zdobyła z ŁKS mistrzostwo Polski.
I to właśnie w łódzkim klubie zawodniczka poznała swojego ukochanego. Juszt był wówczas asystentem pierwszego szkoleniowca, Alessandro Chiappiniego. Po rozstaniu z ŁKS-em Diouf trafiła do francuskiej drużyny Volley Mulhouse Alsace. Do tego zespołu przeniósł się także jej partner. Włoszka później zagrała w klubie Jakarta Elektrik z Indonezji, a ostatni sezon spędziła w Busto Arsizio. Juszt pełnił tam rolę statystyka.
Zakochani wzięli ślub w rodzinnych stronach siatkarki. Zdjęciami z ceremonii i przyjęcia weselnego podzielili się w mediach społecznościowych.
Diouf, która w styczniu skończyła 33 lata, w marcu postanowiła zakończyć swą bogatą siatkarską karierę. W trakcie kariery występowała w drużynach z Italii, Brazylii, Korei Południowej, Francji, Polski oraz Indonezji. Grała też w reprezentacji Włoch.