Znowu to zrobiły! Zawodniczki Zagłębia Lubin mistrzyniami Polski

KGHM Zagłębie Lubin i PGE MKS El-Volt Lublin zmierzyły się w piątek w meczu, który decydował o tym, która z drużyn zdobędzie mistrzostwo Polski w sezonie 2025/2026. Ostatecznie po złoty medal ORLEN Superligi kobiet sięgnęły zawodniczki z Lubina.

Piłkarki ręczne KGHM Zagłębia Lubin zdobyły potrójną koronę

Piątkowy mecz był już ósmym starciem obu zespołów w obecnym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki. Wcześniejsze sześć razy zawodniczki z Lubina wychodziły z tej rywalizacji zwycięsko, a raz lepsze okazały się lublinianki. 

 

Zagłębie przystępowało do piątkowego spotkania z 74 punktami na koncie, natomiast piłkarki z Lublina zgromadziły o dwa punkty mniej. Do przerwy było 14:12. Ostatecznie gospodynie wygrały 29:26 i sięgnęły po triumf w całych rozgrywkach. 

 

To siódmy w historii i szósty z rzędu tytuł MP klubu z Lubina.

 

 

Piątkowy wieczór był także czasem wzruszających pożegnań. Po raz ostatni w barwach klubu z Lubina wystąpiły Karolina Kochaniak, która spędziła w klubie sześć sezonów, oraz Karolina Jureńczyk, reprezentująca Miedziowe przez ostatnie trzy lata.

 

Zagłębie powtórzyło ubiegłoroczny sukces i ponownie sięgnęło po potrójną koronę. W tym sezonie ekipa z Lubina zdobyła wcześniej Superpuchar Polski oraz Puchar Polski.

 

KGHM Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin 29:26 (14:12)

 

KGHM Zagłębie Lubin: Zima, Piotrowska, Maliczkiewicz, Jakubowska, Fernandes, Cavo, Fernandez, Kochaniak, Matieli, Jureńczyk, Grzyb, Cadroso, Pietras, Cesareo, Drabik

 

PGE MKS El-Volt Lublin: Martins, Gawlik, Wdowiak, Więckowska, Tomczyk, Przywara, Planeta, Rosiak, Radosavljević, Gliwińska, Szynkaruk, Górna, Andruszak, Owczaruk, Matuszczyk

 

Najwięcej bramek – dla Zagłębia: Karolina Kochaniak 8, Alicia Fernandez 6, Kinga Jakubowska 5, Julia Pietras 3; dla PGE MKS: Daria Przywara 8, Aleksandra Rosiak 4, Adrianna Górna i Sanja Radosavljević po 3.

