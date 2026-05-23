Awantura między kierowcami Mercedesa w sprincie przed GP Kanady! Russell najlepszy

Moto

Brytyjczyk George Russell (Mercedes) wygrał sprint przed niedzielną Grand Prix Kanady, piątą rundą mistrzostw świata Formuły 1. Drugi był jego broniący tytułu rodak Lando Norris (McLaren), a trzecie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Włoch Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Kierowca Mercedesa w kombinezonie wyścigowym macha ręką.
fot. PAP/EPA
George Russell

Podczas rywalizacji doszło do spięcia pomiędzy obydwoma kierowcami Mercedesa. Antonelli skarżył się przez radio, że Russell walczył nieczysto i zepchnął go z toru. Nastrój próbował studzić szef tego teamu Toto Wolff.

 

ZOBACZ TAKŻE: Mistrz świata w F1 obrabowany! Dramatyczne okoliczności włamania

 

Wyniki zostaną jednak prawdopodobnie utrzymane, a to oznacza, że przewaga Włocha nad kolegą z teamu w klasyfikacji generalnej stopniała z 20 do 18 punktów.

 

Na godzinę 22 w sobotę zaplanowano kwalifikacje, które ustalą kolejność startową w niedzielę. Wyścig rozpocznie się również o godzinie 22.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
F1FORMULA 1FORMUŁA 1GEORGE RUSSELLGRAND PRIX KANADYMERCEDESMOTO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Miko Marczyk: Nie jest to wymarzone rozpoczęcie sezonu
Zobacz także

Trudny początek sezonu ERC Marczyka i Gospodarczyka

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 