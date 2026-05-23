Awantura między kierowcami Mercedesa w sprincie przed GP Kanady! Russell najlepszy
Brytyjczyk George Russell (Mercedes) wygrał sprint przed niedzielną Grand Prix Kanady, piątą rundą mistrzostw świata Formuły 1. Drugi był jego broniący tytułu rodak Lando Norris (McLaren), a trzecie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Włoch Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
Podczas rywalizacji doszło do spięcia pomiędzy obydwoma kierowcami Mercedesa. Antonelli skarżył się przez radio, że Russell walczył nieczysto i zepchnął go z toru. Nastrój próbował studzić szef tego teamu Toto Wolff.
ZOBACZ TAKŻE: Mistrz świata w F1 obrabowany! Dramatyczne okoliczności włamania
Wyniki zostaną jednak prawdopodobnie utrzymane, a to oznacza, że przewaga Włocha nad kolegą z teamu w klasyfikacji generalnej stopniała z 20 do 18 punktów.
Na godzinę 22 w sobotę zaplanowano kwalifikacje, które ustalą kolejność startową w niedzielę. Wyścig rozpocznie się również o godzinie 22.Przejdź na Polsatsport.pl