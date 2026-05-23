Aż się mieni w oczach! Tyle można zarobić za zwycięstwo we French Open

Pula wzrosła w stosunku do poprzedniej edycji o ponad pięć milionów. Zwycięzcy otrzymają o 250 tys. euro więcej niż przed rokiem. Ci, którzy odpadną w pierwszej rundzie dostaną 87 tys. euro zamiast 78 tys.

Tegoroczna rywalizacja na paryskich kortach odbędzie się w dniach 24 maja - 7 czerwca.

Nagrody finansowe dla uczestników Roland Garros 2026 (kwoty w euro):

gra pojedyncza



1. runda - 87 tys.

2. runda - 130 tys.

3. runda - 187 tys.

1/8 finału - 285 tys.

ćwierćfinał - 470 tys.

półfinał - 750 tys.

2. miejsce - 1,4 mln

zwycięstwo - 2,8 mln

debel (kwota na parę)



1. runda - 19 tys.

2. runda - 29 tys.

1/8 finału - 45 tys.

ćwierćfinał - 82 tys.

półfinał - 150 tys.

2. miejsce - 300 tys.

zwycięstwo - 600 tys.

KP, PAP