Aż się mieni w oczach! Tyle można zarobić za zwycięstwo we French Open
W puli nagród rozpoczynającego się w niedzielę wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa jest 61 723 000 euro. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią w Paryżu po 2,8 mln.
Pula wzrosła w stosunku do poprzedniej edycji o ponad pięć milionów. Zwycięzcy otrzymają o 250 tys. euro więcej niż przed rokiem. Ci, którzy odpadną w pierwszej rundzie dostaną 87 tys. euro zamiast 78 tys.
ZOBACZ TAKŻE: Czarne chmury nad Świątek przed French Open. Eksperci alarmują
Tegoroczna rywalizacja na paryskich kortach odbędzie się w dniach 24 maja - 7 czerwca.
Nagrody finansowe dla uczestników Roland Garros 2026 (kwoty w euro):
gra pojedyncza
1. runda - 87 tys.
2. runda - 130 tys.
3. runda - 187 tys.
1/8 finału - 285 tys.
ćwierćfinał - 470 tys.
półfinał - 750 tys.
2. miejsce - 1,4 mln
zwycięstwo - 2,8 mln
debel (kwota na parę)
Przejdź na Polsatsport.pl
1. runda - 19 tys.
2. runda - 29 tys.
1/8 finału - 45 tys.
ćwierćfinał - 82 tys.
półfinał - 150 tys.
2. miejsce - 300 tys.
zwycięstwo - 600 tys.