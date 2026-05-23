Aż się mieni w oczach! Tyle można zarobić za zwycięstwo we French Open

Tenis

W puli nagród rozpoczynającego się w niedzielę wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa jest 61 723 000 euro. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią w Paryżu po 2,8 mln.

Dwa ozdobne puchary tenisowe na tle z logo Roland Garros 2026.
fot. PAP/EPA
Trofea za zwycięstwo we French Open

Pula wzrosła w stosunku do poprzedniej edycji o ponad pięć milionów. Zwycięzcy otrzymają o 250 tys. euro więcej niż przed rokiem. Ci, którzy odpadną w pierwszej rundzie dostaną 87 tys. euro zamiast 78 tys.

 

Tegoroczna rywalizacja na paryskich kortach odbędzie się w dniach 24 maja - 7 czerwca.

Nagrody finansowe dla uczestników Roland Garros 2026 (kwoty w euro):

gra pojedyncza


1. runda - 87 tys.
2. runda - 130 tys.
3. runda - 187 tys.
1/8 finału - 285 tys.
ćwierćfinał - 470 tys.
półfinał - 750 tys.
2. miejsce - 1,4 mln
zwycięstwo - 2,8 mln

 

debel (kwota na parę)


1. runda - 19 tys.
2. runda - 29 tys.
1/8 finału - 45 tys.
ćwierćfinał - 82 tys.
półfinał - 150 tys.
2. miejsce - 300 tys.
zwycięstwo - 600 tys.

KP, PAP
