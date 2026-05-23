Cafe Futbol - 24.05. Transmisja TV i stream online
Przed nami kolejny odcinek Cafe Futbol. Eksperci porozmawiają między innymi na temat finiszu sezonu PKO BP Ekstraklasy oraz finałów europejskich pucharów - Ligi Europy i Ligi Konferencji. Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.
Gośćmi Bożydara Iwanowa w niedzielnym Cafe Futbol będą dyrektor sportowy Zagłębia Lubin, Rafał Ulatowski, oraz nasi eksperci: Tomasz Hajto, Roman Kosecki i Roman Kołtoń.
Podsumujemy rozgrywki Ekstraklasy, które wyłoniły naszych reprezentantów w europejskich pucharach w sezonie 2026/2027.
Porozmawiamy o tym, czy polskie kluby w swoich działaniach kierują się konkretną strategią, czy podejmowane przez nie kroki są dziełem przypadku.
Spróbujemy przewidzieć, kto znajdzie się w kadrze Jana Urbana na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią.
Wrócimy do środowych wydarzeń w Stambule, gdzie Matty Cash dołączył do elitarnego grona polskich piłkarzy, którzy zdobyli europejskie trofeum. Zapowiemy też finał Ligi Konferencji, w którym już w środę Crystal Palace zmierzy się z Rayo Vallecano.
Transmisja Cafe Futbol w niedzielę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.