Celtic z podwójną koroną. Pewne zwycięstwo w finale Pucharu Szkocji

Celtic ograł Dunfermline 3:1 w finale Pucharu Szkocji. Tym samym podopieczni Martina O'Neilla skończą sezon z podwójną koroną, ponieważ wcześniej wywalczyli mistrzostwo kraju.

Piłkarze drużyny Celtic walczą o piłkę na boisku.
Faworyci zrobili swoje już w pierwszej połowie. W 19. minucie bramkę zdobył Daizen Maeda, a następnie wynik podwyższył Arne Engels.

 

W drugiej części gry Celtic podwyższył wynik za sprawią trafienia Kelechiego Iheanacho. Piłkarze Dunfermline, występujący na co dzień na drugim poziomie rozgrywkowym, odpowiedzieli honorowym golem Josha Coopera.

 

Celtic sięgnął po 43. Puchar Szkocji w swojej historii. Tym samym podopieczni O'Neilla do wywalczonego mistrzostwa, dołożyli też kolejne trofeum w tym sezonie.

 

 

Celtic - Dunfermline 3:1 (2:0)
Bramki: Maeda 19, Engels 36, Iheanacho 73 - Cooper 80.

 

Celtic: Sinisalo - Johnston, Trusty, Scales, Tierney (85 Saracchi) - McGregor, Engels - Forrest (58 Iheanacho), Nygren (75 Oxlade-Chamberlain), Yang (74 Tounekti) - Maeda.

 

Dunfermline: Oxborough - Chilokoa-Mullen, John Tod (46 Kearney), Ngwenya - Todd, Oakley-Boothe (46 Kane), Abdulai (59 Amade), Gilmour, Fraser - Morrison (46 Rudden), Andrew Tod (79 Cooper).

 

Żółte kartki: Trusty - Gilmour.

