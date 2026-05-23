Chwalińska - Zheng. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Chwalińska - Zheng w Roland Garros?

Czas na drugi w sezonie turniej wielkoszlemowy. Tym razem karuzela przeniosła się do Paryża, gdzie tenisistki rywalizują w Roland Garros na nawierzchni ziemnej.

Jedną z reprezentantek Polski w stolicy Francji jest Maja Chwalińska. Dla tenisistki pochodzącej z Dąbrowy Górniczej to debiut w głównej drabince French Open.

Aby się w niej znaleźć, Polka musiała przebrnąć eliminacje. Pokonała w nich odpowiednio Francuzki Alice Rame i Carole Monnet oraz Holenderkę Suzan Lamens.

W pierwszej fazie tegorocznej edycji Roland Garros 116. w rankingu Chwalińska mierzy się z Qinwen Zheng. Chinka to mistrzyni olimpijska właśnie z Paryża, jednak w ostatnim czasie doskwierały jej problemy zdrowotne. Obecnie na światowej liście sklasyfikowana jest na 53. lokacie.

Dla pań to premierowa bezpośrednia potyczka.

Chwalińska - Zheng. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

