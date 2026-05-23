Co za powrót Arki Gdynia! Z 0-2 na 3-2

Trochę lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy po akcjach Kresimira Ljubicicia mieli cztery punkty przewagi. Później swoje akcje dokładali Adam Hrycaniuk i Michael Okauru. Jakub Urbaniak i Kyrell Luc odrabiali powoli straty. Ostatecznie jednak dzięki zagraniu Einarasa Tubutisa po 10 minutach było 13:18.

W drugiej kwarcie Gdynianie uciekli nawet na osiem punktów po akcji wykończonej przez Jarosława Zyskowskiego. O zmianę sytuacji walczyli głównie Kadre Gray oraz Angel Nunez. Po późniejszych rzutach wolnych Kanadyjczyka Wrocławianie wychodzili na prowadzenie. Spotkanie było teraz bardzo wyrównane! Ostatecznie m. in. dzięki Luke’owi Barrettowi pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 34:37.

Po przerwie obie ekipy nadal miały spore problemy z konstruowaniem akcji ofensywnych. Ważnym graczem zespołu trenera Mantasa Cesnauskisa był jednak Milan Barbitch, a po trójce Jakuba Garbacza prowadził nawet dziewięcioma punktami. Dzięki późniejszej trójce Kamila Łączyńskiego różnica wzrosła do 14 punktów! Straty zmniejszyli jeszcze Kadre Gray i Stefan Djordjević, ale po 30 minutach było nadal 46:56.

W czwartej kwarcie drużyna trenera Jacka Winnickiego ciągle nie potrafiła zanotować odpowiedniego zrywu, który pozwoliłby odrobić straty. Z kolei Gdynianie w ważnych momentach mogli liczyć na Jakuba Garbacza i Luke’a Barretta! Już do samego końca gospodarze nie byli w stanie im się przeciwstawić. Ostatecznie AMW Arka wygrała 71:54 i awansowała do półfinału ORLEN Basket Ligi!

Najlepszym strzelcem gości był Luke Barrett z 16 punktami i 7 zbiórkami. Jakub Urbaniak zdobył dla gospodarzy 12 punktów i 11 zbiórek.

Piąty mecz ćwierćfinałowy: Śląsk Wrocław - AMW Arka Gdynia 54:71 (13:18, 21:19, 12:19, 8:15)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 3-2 dla Arki. Rywalem Gdynian w półfinale będzie Orlen Zastal Zielona Góra.

Śląsk Wrocław: Jakub Urbaniak 12, Angel Nunez 10, Kadre Gray 9, Stefan Djordjević 5, Noah Kirkwood 5, Błażej Czerniewicz 5, Reigarvius Williams 4, Kyrell Luc 2, Jakub Nizioł 2, Aleksander Wiśniewski 0, Błażej Kulikowski 0, Tymoteusz Sternicki 0.

AMW Arka Gdynia: Luke Barrett 16, Milan Barbitch 13, Einaras Tubutis 9, Jakub Garbacz 9, Mike Okauru 7, Kresimir Ljubicić 6, Jarosław Zyskowski 4, Adam Hrycaniuk 4, Kamil Łączyński 3.(PAP)

plk.pl