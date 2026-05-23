Dramat w meczu Legia - Motor. Nie żyje kibic

Piłka nożna

Motor Lublin poinformował o śmierci jednego z kibiców, który wspierał drużynę podczas meczu z Legią Warszawa. - Pomimo udzielonej pomocy jego życia nie udało się uratować - czytamy w komunikacie.

Płonąca świeca w ciemności.
fot. PAP

Do dramatu doszło w drugiej połowie spotkania Legia - Motor. Jeden z kibiców gości był reanimowany, lecz jego życia nie udało się uratować.

 

- Rodzina Motoru Lublin jest głęboko poruszona tą tragedią. Nasze myśli oraz wyrazy współczucia kierujemy do pogrążonych w żałobie Rodziny, Bliskich i Przyjaciół - napisał Motor w krótkim komunikacie.

 

Mecz zakończył się zwycięstwem Legii 4:0. Gole strzelili Jean-Pierre Nsame (2), Kacper Chodyna oraz Juergen Elitim.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Co dalej z Widzewem Łódź? "To nie jest gra komputerowa"
Zobacz także

Trudna sytuacja Widzewa. "To nie jest gra komputerowa"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 