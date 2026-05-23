Dramat w meczu Legia - Motor. Nie żyje kibic
Motor Lublin poinformował o śmierci jednego z kibiców, który wspierał drużynę podczas meczu z Legią Warszawa. - Pomimo udzielonej pomocy jego życia nie udało się uratować - czytamy w komunikacie.
Do dramatu doszło w drugiej połowie spotkania Legia - Motor. Jeden z kibiców gości był reanimowany, lecz jego życia nie udało się uratować.
- Rodzina Motoru Lublin jest głęboko poruszona tą tragedią. Nasze myśli oraz wyrazy współczucia kierujemy do pogrążonych w żałobie Rodziny, Bliskich i Przyjaciół - napisał Motor w krótkim komunikacie.
Mecz zakończył się zwycięstwem Legii 4:0. Gole strzelili Jean-Pierre Nsame (2), Kacper Chodyna oraz Juergen Elitim.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Co dalej z Widzewem Łódź? "To nie jest gra komputerowa"