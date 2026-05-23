Dramat w meczu Legia - Motor. Nie żyje kibic

Do dramatu doszło w drugiej połowie spotkania Legia - Motor. Jeden z kibiców gości był reanimowany, lecz jego życia nie udało się uratować.

- Rodzina Motoru Lublin jest głęboko poruszona tą tragedią. Nasze myśli oraz wyrazy współczucia kierujemy do pogrążonych w żałobie Rodziny, Bliskich i Przyjaciół - napisał Motor w krótkim komunikacie.

Mecz zakończył się zwycięstwem Legii 4:0. Gole strzelili Jean-Pierre Nsame (2), Kacper Chodyna oraz Juergen Elitim.

