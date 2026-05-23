Ewa Pajor przełamie złą passę? Polka zagra w finale Ligi Mistrzyń

Piłkarska Liga Mistrzyń jest rozgrywana od sezonu 2009/10. Ośmiokrotnie te rozgrywki wygrywał Olympique Lyon, a ostatni raz triumfował w 2022 roku. Trzy razy najlepsza była Barcelona (2021, 2023, 2024). Dwukrotnie zwyciężał Wolfsburg (2013, 2014). Trofeum zdobyły także Turbine Poczdam (2010), FFC Frankfurt (2015) i Arsenal (2015).

W latach 2015-24 Pajor była zawodniczką Wolfsburga, który jest jedną z najlepszych kobiecych drużyn w Europie. W finale Champions League w 2016 roku "Wilczyce" po dogrywce remisowały z Olympique Lyon 1:1, lecz w rzutach karnych uległy 3-4. W 2018 roku z tą samą drużyną przegrały 1:4, a dwa lata później 1:3.

Najbliżej zwycięstwa Wolfsburg był w sezonie 2022/23, gdy finał rozegrano w Eindhoven. Niemiecka drużyna po pierwszej połowie prowadziła 2:0. Pajor strzeliła gola już w trzeciej minucie, a później asystowała przy trafieniu Aleksandry Popp. Jednak w drugiej połowie wszystko się zmieniło. Dwa trafienia Patricii Guijarro i kolejne Fridoliny Rolfoe sprawiły, że "Duma Katalonii" wygrała 3:2.

Pajor z Wolfsburgiem zdobyła pięć mistrzostw i dziewięć Pucharów Niemiec. W 2024 roku przeszła do Barcelony. Napastniczka już w pierwszym sezonie w nowym klubie została królową strzelczyń ligi hiszpańskiej. Zdobyła też mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Królowej. Barcelona dotarła do finału Ligi Mistrzyń w Lizbonie, lecz przegrała z Arsenalem 0:1 po golu Szwedki Stiny Blackstenius.

Porażka w piątym finale była wielkim rozczarowaniem dla reprezentantki Polski, tym bardziej, że Barcelona była faworytem. 29-letnia Pajor w sobotę po raz szósty stanie przed szansą wygrania najważniejszych klubowych rozgrywek w Europie.

Od tego sezonu Liga Mistrzyń ma nową formułę. W fazie ligowej uczestniczyło 18 drużyn. Barcelona, Olympique Lyon, Chelsea i Bayern Monachium awansowały bezpośrednio do ćwierćfinału, a zespoły z miejsc 5-12 grały w barażach.

W ćwierćfinale LM Barcelona rozgromiła Real Madryt (6:2, 6:0), a w półfinale wyeliminowała Bayern (1:1, 4:2). Natomiast Olympique Lyon w 1/4 finału wygrał z Wolfsburgiem (0:1, 4:0), a w 1/2 finału pokonał broniący trofeum Arsenal (1:2, 3:1).

