Finał Pucharu Niemiec: Bayern Monachium - VfB Stuttgart. Relacja live i wynik na żywo

Pora na końcowy akcent w rozgrywkach Pucharu Niemiec. W wielkim finale na Olympiastadion w Berlinie mierzą się zespoły Bayernu Monachium i VfB Stuttgart.

Bawarczycy stają przed szansą skompletowania podwójnej korony na krajowym podwórku. Po tym, jak podopieczni Vincenta Kompany'ego zostali mistrzami Niemiec, teraz mogą sięgnąć po Puchar.

Dotychczas Bayern zwyciężał Puchar Niemiec 20-krotnie, co jest rekordem, ostatni raz w 2020 roku. Piłkarze Stuttgartu czterokrotnie triumfowali w tych rozgrywkach, a poprzednio w zeszłym sezonie.

