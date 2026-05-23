Finał Pucharu Szkocji: Celtic Glasgow - Dunfermline Athletic. Relacja live i wynik na żywo

Celtic Glasgow i Dunfermline Athletic zagrają w wielkim finale Pucharu Szkocji.

Piłkarze Celticu w półfinale krajowego pucharu rozbili St. Mirren 6:2. Wcześniej, w walce o czołową czwórkę, odnieśli skromne zwycięstwo 1:0 nad Rangers. 

 

Z kolei zawodnicy Dunfermline w walce o udział w wielkim finale okazali się lepsi od Falkirk (1:0). Jeszcze wcześniej ograli Aberdeen 3:0.

 

Rok temu puchar Szkocji trafił w ręce piłkarzy Aberdeen, którzy w bezpośrednim starciu wygrali z Celtikiem po rzutach karnych.

 

Początek o godzinie 16:00.

