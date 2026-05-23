FWA zdecydowała! Poznaliśmy piłkarza sezonu

31-letni pomocnik wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst, a także strzelił osiem goli w 37 kolejkach, dzięki czemu United zapewniło sobie trzecie miejsce w Premier League i awans do Ligi Mistrzów. Współrekordzistami ligowego rekordu 20 asyst są również były napastnik Arsenalu Thierry Henry oraz były rozgrywający Manchesteru City Kevin De Bruyne.

Portugalczyk po raz pierwszy w karierze zgarnął tak prestiżową nagrodę. Był do niej nominowany obok mistrzowskiego tria Arsenalu: Gabriela, Davida Rayi i Declana Rice'a, duetu Manchesteru City: Erlinga Haalanda i Antoine'a Semenyo, pomocnika Nottingham Forest Morgana Gibbs-White'a oraz napastnika Brentfordu Igora Thiago.

Okazał się najlepszym rozgrywającym Premier League w tym sezonie, tworząc najwięcej w lidze 132 sytuacji. Kolejnym najlepszym zawodnikiem był Dominik Szoboszlai z Liverpoolu, który stworzył 89 sytuacji.

Fernandes jest siódmym piłkarzem Manchesteru United, który otrzymał nagrodę, odkąd została wprowadzona w sezonie 1994/1995. Wcześniej tego zaszczytu dostąpili Peter Schmeichel, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidić i Wayne Rooney.

Rok temu triumfował Egipcjanin Mohamed Salah z Liverpoolu. 32-letni napastnik został wyróżniony już po raz trzeci, wyrównując rekord należący do Henry'ego. W sezonie 2024/25 Salah zdobył 28 bramek i miał 18 asyst w 35 kolejkach.

Wcześniej po raz piąty kapitan Manchesteru otrzymał klubowe wyróżnienie im. Sir Matta Busby'ego.

W niedzielę Portugalczyk będzie miał okazję pobić swój rekord asyst w Premier League, kiedy United wyjedzie do Brighton & Hove Albion na ostatni mecz sezonu.

KP, PAP