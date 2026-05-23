Iwanow: Dla dobra polskiej piłki? Kto zostaje, a kto zagra o Europę

Decyduje zawsze wynik sportowy, czyli punkty, ale na rozstrzygnięcia patrzymy z różnych perspektyw. Mało kto z neutralnych kibiców polskiej piłki chciał oglądać w eliminacjach do pucharów Wisłę Płock. Z ogromnym szacunkiem dla pracy, jaką wykonał trener Mariusz Misiura. Przecież z beniaminkiem, który do Ekstraklasy dostał się jako ostatni, po barażach, przez długi czas okupował czołowe lokaty, mimo że "materiału" na międzynarodowe rozgrywki przecież nie miał.

Arka i Termalica, które w ubiegłym sezonie zajęły dwie pierwsze lokaty, spadły jeszcze przed ostatnią serią. Ta sama optyka dotyczy Zagłębia Lubin, które wciąż ma realne szanse na eliminacje do Ligi Konferencji. "Miedziowym" letnia marszruta o Europę potrzebna jest jak Himilsbachowi angielski. Czy dla "dobra polskiej piłki" korzystniej byłoby, gdyby o Europę postarała się Legia Warszawa? Bo ma doświadczenie, Marka Papszuna i wyższe rozstawienie niż pozostała dwójka? Większe zainteresowanie kibica w innych miastach niż stolica. Większe zaciekawienie mediów. Większa frekwencja przy telewizyjnych transmisjach. Z drugiej strony sympatia jest przy "Gieksie". Za sposób gry, trenera Rafała Góraka, ta romantyczna historia nie może się skończyć na szczecińskich włościach. Na happy end trzeba jednak jeszcze zapunktować.

Druga część pięknej opowieści (po sięgnięciu po Puchar Polski) może dobiec końca w Zabrzu. Ale czy Górnik w eliminacjach Ligi Mistrzów to nie za dużo jak na możliwości klubu, który przeszedł w ręce Lukasa Podolskiego? Tylko on przecież wie "czym się to je". Jagiellonia już grała o te rozgrywki. Pewnie, że nikt o zdrowych zmysłach nie zakłada, że poza Lechem ktoś ma na szanse na "The Champions". Nie wiadomo też, czy klub z Białegostoku będzie silniejszy teraz, niż wówczas. I to jest zmartwienie nie tylko "Dumy Podlasia".

I to jest główne clue programu. Jeżeli chcemy przebić kolejny sufit, musimy myśleć o tym, że powinniśmy przystąpić do gry o Europę wzmocnieni, a nie słabsi niż dotychczas. Oczywiście gwarancji żadnej to nie da. Legia w kończącym się sezonie mimo zakupu bardzo dobrych – w teorii – piłkarzy, skompromitowała się w Lidze Konferencji. Ale o dziwo w jednym tygodniu zapewniła sobie utrzymanie, a siedem dni później stworzyła sobie szansę na grę w europejskich pucharach. Jeżeli ostatnia kolejka ma być taka sama, jak cały ten dziwaczny sezon, spodziewajmy się niespodziewanego. I od wieczora znów będziemy się zastanawiać, czy stało się dobrze. Dla polskiej piłki.