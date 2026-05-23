Kane bohaterem! Bayern z Pucharem Niemiec

W sobotę na Olympiastadion w Berlinie w wielkim finale Pucharu Niemiec mierzyły się zespoły Bayernu Monachium i VfB Stuttgart. Druga z ekip mogła odnieść drugi triumf z rzędu w tych rozgrywkach, bowiem przed rokiem w starciu o trofeum pokonała 4:2 Arminię Bielefeld.

Pierwsza połowa spotkania między Bayernem a Stuttgartem przebiegała bez większych emocji. Żadna z ekip nie była w stanie wypracować sobie dogodnych sytuacji na zdobycie bramki. Ostatecznie drużyny zeszły do szatni na przerwę przy remisie 0:0.

10 minut po rozpoczęciu drugiej części rywalizacji zobaczyliśmy pierwszą bramkę. Dośrodkowanie Michaela Olise główką na gola zamienił Harry Kane.

W 60. minucie Bayern zmarnował kapitalną szansę na podwyższenie wyniku. Najpierw uderzył Luis Diaz, jednak jego strzał odbił Alexander Nubel. Dobitki z sześciu metrów na pustą nie trafił Konrad Laimer.

Na 10 minut przed końcem regulaminowego czasu Kane drugi raz wpisał się do protokołu. Otrzymał podanie od Luisa Diaza w pole karne i odwrócił się z rywalem na plecach, po czym umieścił piłkę w siatce.

Już w samej końcówce futbolówkę ręką we własnej "16" dotknął Angelo Stiller. Do rzutu karnego podszedł Kane i skompletował hat-tricka, ustalając rezultat spotkania na 3:0.

Dla Bayernu Monachium to 21. wywalczony Puchar Niemiec w historii. To rekord spośród niemieckich klubów.

Bayern Monachium - VfB Stuttgart 3:0 (0:0)

Bramki: Harry Kane 55, 80, 90+2 (rzut karny).

Bayern Monachium: Jonas Urbig - Konrad Laimer (95. Tom Bischof), Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisić (95. Hiroki Ito) - Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic (90. Leon Goretzka) - Michael Olise (95. Raphael Guerreiro), Jamal Musiala (77. Lennart Karl), Luis Diaz - Harry Kane. Trener: Vincent Kompany.

VfB Stuttgart: Alexander Nubel - Luca Jaquez (64. Finn Jeltsch), Jeff Chabot, Ramon Hendriks - Jame Leweling, Angelo Stiller, Chema Andres (84. Nikolas Nartey), Maximilian Mittelstadt - Deniz Undav, Chris Fuhrich (78. Bilal El Khannouss) - Ermedin Demirović (84. Tiago Tomas). Trener: Sebastian Hoeness.

Żółte kartki: Chris Fuhrich, Jeff Chabot.

Sędzia: Sven Jablonski.

