Klasyfikacja strzelców PKO BP Ekstraklasy. Kto został królem?
W sobotę 23 maja zakończył się sezon PKO BP Ekstraklasy 2025/2026. Tym samym poznaliśmy króla strzelców. Jak wygląda klasyfikacja strzelców?
Przed ostatnią serią gier o koronę króla strzelców walczyli przede wszystkim Tomas Bobcek z Lechii Gdańsk (19 trafień) oraz Karol Czubak (18).
Teoretycznie łatwiejsze zadanie miał ten pierwszy, gdyż jego drużyna grała na wyjeździe ze zdegradowaną już Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Mecz nie poszedł po myśli Lechii, która przegrała 2:3 i spadła z PKO BP Ekstraklasy.
Bobcek dołożył jednego gola, a wcześniej zmarnował rzut karny. 20 bramek pozwoliło mu jednak na wygranie klasyfikacji strzelców, ponieważ Czubak nie powiększył swojego dorobku strzeleckiego.
Napastnik Motoru przez chwilę cieszył się z gola w meczu z Legią Warszawa, lecz jego trafienie nie zostało zaliczone.
Za tą dwójką znaleźli się Mikael Ishak oraz Jonatan Brunes - po 15 goli.
Klasyfikacja strzelców:
1. Tomas Bobcek (Lechia Gdańsk) - 20 goli
2. Karol Czubak (Motor Lublin) - 18
3. Mikael Ishak (Lech Poznań) - 16
4. Jonatan Brunes (Raków Częstochowa) - 16
5. Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok) - 15
6. Sebastian Bergier (Widzew Łódź) - 14
7. Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok) - 13
8. Luis Palma (Lech Poznań) - 10
9. Bartosz Nowak (GKS Katowice) - 9
10. Dawid Błanik (Korona Kielce) - 9