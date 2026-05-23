Klasyfikacja strzelców PKO BP Ekstraklasy. Kto został królem?

Przed ostatnią serią gier o koronę króla strzelców walczyli przede wszystkim Tomas Bobcek z Lechii Gdańsk (19 trafień) oraz Karol Czubak (18).

Teoretycznie łatwiejsze zadanie miał ten pierwszy, gdyż jego drużyna grała na wyjeździe ze zdegradowaną już Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Mecz nie poszedł po myśli Lechii, która przegrała 2:3 i spadła z PKO BP Ekstraklasy.

Bobcek dołożył jednego gola, a wcześniej zmarnował rzut karny. 20 bramek pozwoliło mu jednak na wygranie klasyfikacji strzelców, ponieważ Czubak nie powiększył swojego dorobku strzeleckiego.

Napastnik Motoru przez chwilę cieszył się z gola w meczu z Legią Warszawa, lecz jego trafienie nie zostało zaliczone.

Za tą dwójką znaleźli się Mikael Ishak oraz Jonatan Brunes - po 15 goli.

Klasyfikacja strzelców:

1. Tomas Bobcek (Lechia Gdańsk) - 20 goli

2. Karol Czubak (Motor Lublin) - 18

3. Mikael Ishak (Lech Poznań) - 16

4. Jonatan Brunes (Raków Częstochowa) - 16

5. Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok) - 15

6. Sebastian Bergier (Widzew Łódź) - 14

7. Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok) - 13

8. Luis Palma (Lech Poznań) - 10

9. Bartosz Nowak (GKS Katowice) - 9

10. Dawid Błanik (Korona Kielce) - 9

