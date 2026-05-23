Za nami sezon ORLEN Superligi kobiet w piłce ręcznej. Sprawdź końcową tabelę rozgrywek w sezonie 2025/2026.
Końcowa tabela ORLEN Superligi kobiet:
(mecze, zwycięstwa, zwycięstwa/porażki po karnych, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)
1. KGHM MKS Zagłębie Lubin 28 25 1 2 948-726 77 +222 - mistrz
2. PGE MKS El-Volt Lublin 28 24 0 4 885-715 72 +170
3. Krasoń MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. 28 16 2 10 813-768 51 +45
4. KPR Gminy Kobierzyce 27 12 1 14 789-763 37 +26
5. Enea MKS Gniezno 27 11 1 15 762-761 34 +1
6. Piłka Ręczna Koszalin 28 10 0 18 739-864 30 -125
7. Galiczanka Lwów 24 11 1 12 667-714 34 -47
8. Energa Start Elbląg 24 7 1 16 698-783 23 -85
9. Sośnica Gliwice 24 7 1 16 665-730 22 -65
10. Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz 24 3 2 19 675-817 13 -142 - spadek