Liga Mistrzyń: FC Barcelona - Olympique Lyon. Relacja live i wynik na żywo
Czy zespół Ewy Pajor sięgnie po zwycięstwo? Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Olympique Lyon na Polsatsport.pl.
W sobotę rozegrany zostanie finał tej edycji Ligi Mistrzyń. W bezpośredniej walce o trofeum zmierzą się ekipy FC Barcelona i Olympique Lyon. Nic w tym dziwnego, ponieważ obecnie to jedne z największych klubów, jeżeli chodzi o piłkę kobiecą.
Liga Mistrzyń jest rozgrywana od sezonu 2009/10. Do tej pory po najwięcej triumfów, bo aż osiem, sięgał wcześniej wspomniany klub z Francji. Trzykrotnie najlepsza była Barcelona (2021, 2023, 2024). Dwa razy rywalizację wygrał Wolfsburg (2013, 2014). Prestiżowy puchar zdobyły także Turbine Poczdam (2010), FFC Frankfurt (2015) i Arsenal (2015).
Przypomnijmy, że zawodniczką Barcelony jest reprezentantka Polski - Ewa Pajor. Napastniczka ma za sobą już pięć finałów Ligi Mistrzyń, jednak byłej zawodniczce Wolfsburga jeszcze ani razu nie udało się sięgnąć po trofeum. Czy w sobotni wieczór jej marzenie w końcu się spełni?
