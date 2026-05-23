Mistrz świata w F1 obrabowany! Dramatyczne okoliczności włamania

W wyniku ataku 71-letni Prost został okradziony. Broniąc się, doznał urazu głowy i musiał być hospitalizowany. Wartość łupu nie została przez policję ujawniona, ale uważa się, że była bardzo wysoka.

Prost jest czterokrotnym mistrzem świata Formuły 1. W barwach McLarena triumfował w latach 1985, 1986 i 1989, czwarty tytuł w 1993 wywalczył jako kierowca Williamsa.

Rodzina nie wydała dotychczas oficjalnego oświadczenia, ale zdarzenie miało podobno na nich bardzo silny wpływ emocjonalny. Na tyle silny, że wymagało interwencji zespołu wsparcia.

Poszukiwania sprawców prowadzone przez szwajcarską policję, obejmujące punkty kontrolne i kontrole na głównych drogach, dotychczas nie doprowadziły do zatrzymania sprawców, którzy według śledczych uciekli do Francji.

Nieoficjalnie mówi się, że Prost już wrócił do Dubaju, gdzie mieszka przez większość roku.

W regionie Jeziora Genewskiego rośnie liczba napadów rabunkowych na wille milionerów. Tylko w 2025 roku odnotowano 18 takich przypadków.

